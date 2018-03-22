Каруана сыграл вничью с Мамедьяровым и остается лидером турнира претендентов FIDE

Партия 10-го тура между Каруаной и Мамедьяровым, в которой американец играл черными, завершилась мирным исходом на 58-м ходу. В другой партии тура еще один американец Уэсли Со сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем.

После 10 туров Каруана лидирует в таблице турнира с 6,5 баллами в активе. Мамедьяров с 6 очками занимает вторую строчку, а замыкает первую тройку россиянин Александр Грищук (5,5). Далее идут россиянин Сергей Карякин и Дин Лижень (по 5 очков), а также еще один россиянин Владимир Крамник (4,5). Седьмое место занимает Со (4), а последнее восьмое — армянин Левон Аронян (3,5).