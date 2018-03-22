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22:31 (мск), источник: Р-Спорт

Каруана сыграл вничью с Мамедьяровым и остается лидером турнира претендентов FIDE

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Американец Фабиано Каруана сохранил лидерство на турнире претендентов Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Берлине, сыграв вничью с азербайджанским гроссмейстером Шахрияром Мамедьяровым.

Партия 10-го тура между Каруаной и Мамедьяровым, в которой американец играл черными, завершилась мирным исходом на 58-м ходу. В другой партии тура еще один американец Уэсли Со сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем.

После 10 туров Каруана лидирует в таблице турнира с 6,5 баллами в активе. Мамедьяров с 6 очками занимает вторую строчку, а замыкает первую тройку россиянин Александр Грищук (5,5). Далее идут россиянин Сергей Карякин и Дин Лижень (по 5 очков), а также еще один россиянин Владимир Крамник (4,5). Седьмое место занимает Со (4), а последнее восьмое — армянин Левон Аронян (3,5).

Турнир претендентов завершится 27 марта. Его победитель осенью 2018 года сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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