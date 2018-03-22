Грищук сыграл вничью с Карякиным в 10-м туре шахматного турнира претендентов

Китаец Дин Лижэнь белыми сыграл вничью с американцем Уэсли Со. Партии между россиянином Владимиром Крамником и армянином Левоном Ароняном, а также азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым и американцем Фабиано Каруаной еще продолжаются.

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В турнирной таблице Грищук занимает третье место (5,5 очка), Карякин — четвертое (5), Дин Лижэнь — пятое (5), Со — шестое (4). До завершения своей партии Крамник и Аронян имеют по 3,5 очка. Мамедьяров (5,5) борется за лидерство с Каруаной (6).

В Берлине участники играют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем — количество побед и коэффициент Зоннеборна — Бергера, равный сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью.

Если все эти показатели окажутся равными, то 28 марта пройдет тай-брейк. Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.