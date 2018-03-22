Министр обороны перешел в атаку

Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу над соотечественником Владимиром Крамником в партии девятого тура шахматного турнира претендентов — 2018, который проходит в Берлине. Остальные партии дня завершились вничью: Александр Грищук (Россия) — Уэсли Со (США), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Левон Аронян (Армения) и Фабиано Каруана (США) — Дин Лижэнь (Китай).

В турнирной таблице по-прежнему лидирует Каруана (6 очков), далее идут Мамедьяров (5,5), Грищук (5), Карякин, Дин Лижэнь (по 4,5), Крамник, Со, Аронян (по 3,5).

Сергей Карякин, получивший от шахматных экспертов прозвище Министр обороны, начал рисковать и за пять туров до конца включился в борьбу за победу в турнире претендентов. Об этом «Известиям» рассказал вице-чемпион мира по блицу Владимир Федосеев.

— Партия Карякина и Крамника подарила миру очередную новинку в улучшенной защите Тарраша, и сейчас все будут ее анализировать, — подчеркнул «Известиям» Владимир Федосеев. — Типовой маневр пешки h помог Сергею сбить Владимира с подготовки, а уже в инициативной игре Карякин был неудержим. 4,5 очка Карякина за девять туров до конца дарят его поклонникам хоть какую-то надежду на итоговый успех.

Красивой получилась партия Шахрияра Мамедьярова и Левона Ароняна. Закономерная ничья не изменила турнирное положение игроков.

— Аронян и Мамедьяров сыграли вничью в новомодном разветвлении каталонского начала, — продолжил Владимир Федосеев. — К сожалению, для любителей шахмат белые уклонились от острых линий, связанных с Ке5, как здесь уже играл Дин Лижэнь против Каруаны, и партия пошла в очень солидном позиционном русле, где оба соперника были одинаково хороши.

В партии Уэсли Со — Александр Грищук соперники выбрали изученный вариант Берлинской защиты. Такое мнение высказал российский гроссмейстер Сергей Бешуков.

— Невыразительная партия, продиктованная турнирным положением: Со надоело проигрывать и он уже доигрывает турнир, а Грищуку еще рано рисковать черными и играть только на победу, — рассказал Сергей Бешуков. — Поэтому наш гроссмейстер изначально был не против ничьей. Ход 5Ле1, получивший в последнее время труднообъяснимую популярность, также говорит, что белые изначально не претендовали на победу. К 22-му ходу оказалось, что соперники повторяют партию Карлсен-Ананд. Уже в этот момент никто не сомневался, что скоро последует соглашение на ничью.

Лидер турнира — Фабиано Каруана — не смог обыграть Дин Лижэня и упустил возможность оторваться от конкурентов. Для китайского гроссмейстера это девятая ничья в девяти сыгранных партиях.

— К 40-му ходу Каруана белыми добился максимума, что можно было выжать из этой позиции, его фигуры были заметно активнее и имели преимущество в пространстве, — отметил Сергей Бешуков. — Однако на 54-м и 55-м ходах Дин делает две ошибки, одна хуже другой, чем дает сопернику возможность выиграть партию. В свою очередь, американец сделал ненужный ход королем, который нивелировал всё подаренное ему преимущество. Каруана упустил простой выигрыш, и теперь у Мамедьярова и, надеюсь, у Грищука появились шансы побороться за победу. Финиш турнира обещает быть интересным.