С 19 по 25 марта в итальянском Милане проходит чемпионат мира по фигурному катанию
Министр обороны перешел в атаку
Сергей Карякин одерживает вторую победу на турнире претендентов — 2018 и сохраняет надежду на итоговый успех.
Сергей Карякин одерживает вторую победу на турнире претендентов — 2018 и сохраняет надежду на итоговый успех.
Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу над соотечественником Владимиром Крамником в партии девятого тура шахматного турнира претендентов — 2018, который проходит в Берлине. Остальные партии дня завершились вничью: Александр Грищук (Россия) — Уэсли Со (США), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Левон Аронян (Армения) и Фабиано Каруана (США) — Дин Лижэнь (Китай).
В турнирной таблице
Сергей Карякин, получивший от шахматных экспертов прозвище Министр обороны, начал рисковать и за пять туров до конца включился в борьбу за победу в турнире претендентов. Об этом «Известиям» рассказал
— Партия Карякина и Крамника подарила миру очередную новинку в улучшенной защите Тарраша, и сейчас все будут ее анализировать, — подчеркнул «Известиям» Владимир Федосеев. — Типовой маневр пешки h помог Сергею сбить Владимира с подготовки, а уже в инициативной игре Карякин был неудержим. 4,5 очка Карякина за девять туров до конца дарят его поклонникам хоть
Красивой получилась партия Шахрияра Мамедьярова и Левона Ароняна. Закономерная ничья не изменила турнирное положение игроков.
— Аронян и Мамедьяров сыграли вничью в новомодном разветвлении каталонского начала, — продолжил Владимир Федосеев. — К сожалению, для любителей шахмат белые уклонились от острых линий, связанных с Ке5, как здесь уже играл Дин Лижэнь против Каруаны, и партия пошла в очень солидном позиционном русле, где оба соперника были одинаково хороши.
В партии Уэсли Со — Александр Грищук соперники выбрали изученный вариант Берлинской защиты. Такое мнение высказал российский гроссмейстер Сергей Бешуков.
— Невыразительная партия, продиктованная турнирным положением: Со надоело проигрывать и он уже доигрывает турнир, а Грищуку еще рано рисковать черными и играть только на победу, — рассказал Сергей Бешуков. — Поэтому наш гроссмейстер изначально был не против ничьей. Ход 5Ле1, получивший в последнее время труднообъяснимую популярность, также говорит, что белые изначально не претендовали на победу. К 22-му ходу оказалось, что соперники повторяют партию
Лидер турнира — Фабиано Каруана — не смог обыграть Дин Лижэня и упустил возможность оторваться от конкурентов. Для китайского гроссмейстера это девятая ничья в девяти сыгранных партиях.
— К 40-му ходу Каруана белыми добился максимума, что можно было выжать из этой позиции, его фигуры были заметно активнее и имели преимущество в пространстве, — отметил Сергей Бешуков. — Однако на 54-м и 55-м ходах Дин делает две ошибки, одна хуже другой, чем дает сопернику возможность выиграть партию. В свою очередь, американец сделал ненужный ход королем, который нивелировал всё подаренное ему преимущество. Каруана упустил простой выигрыш, и теперь у Мамедьярова и, надеюсь, у Грищука появились шансы побороться за победу. Финиш турнира обещает быть интересным.
В 10-м туре Александр Грищук сыграет с Сергеем Карякиным, Владимир Крамник — с Левоном Ароняном, Шахрияр Мамедьяров — с Фабиано Каруана, Дин Лижэнь — с Уэсли Со. Партии состоятся 22 марта.