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20:44 (мск), источник: ТАСС

Россияне Инаркиев и Паравян сыграли вничью в пятом туре чемпионата Европы по шахматам

ТАСС, 21 марта. Российские шахматисты Эрнесто Инаркиев и Давид Паравян сыграли вничью в партии пятого тура чемпионата Европы, который проходит в грузинском Батуми.

Источник: РИА "Новости"

Кирилл Алексеенко сыграл вничью с итальянцем Данэлем Вокатуро, Евгений Романов — с черногорцем Николой Джукичем, Евгений Алексеев — с Дмитрием Яковенко.

Лидируют в турнирной таблице израильтянин Тамир Набати, голландец Бенжамин Бок и хорват Иван Сарич (все — по 4,5 очка).

Всего в турнире принимают участие 302 спортсмена. При одинаковом количестве очков учитываются дополнительные показатели — личные встречи, усеченный коэффициент Бухгольца, коэффициент Бухгольца, количество партий черными фигурами и общее число побед. По итогам чемпионата Европы 23 лучших шахматиста получат право выступать в Кубке мира в следующем сезоне.

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