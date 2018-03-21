Россияне Инаркиев и Паравян сыграли вничью в пятом туре чемпионата Европы по шахматам

Кирилл Алексеенко сыграл вничью с итальянцем Данэлем Вокатуро, Евгений Романов — с черногорцем Николой Джукичем, Евгений Алексеев — с Дмитрием Яковенко.

Лидируют в турнирной таблице израильтянин Тамир Набати, голландец Бенжамин Бок и хорват Иван Сарич (все — по 4,5 очка).

Всего в турнире принимают участие 302 спортсмена. При одинаковом количестве очков учитываются дополнительные показатели — личные встречи, усеченный коэффициент Бухгольца, коэффициент Бухгольца, количество партий черными фигурами и общее число побед. По итогам чемпионата Европы 23 лучших шахматиста получат право выступать в Кубке мира в следующем сезоне.