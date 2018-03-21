Новая победа Карякина и упущенный шанс Каруаны

Источник: Спорт-Экспресс

Берлин (Германия). Турнир претендентов. 9-й тур

Фабио Каруана (США) — Дин Лижэнь (Китай) — 0,5:0,5

Сергей КАРЯКИН (Россия) — Владимир КРАМНИК (Россия) — 1:0

Александр ГРИЩУК (Россия) — Уэсли Со (США) — 0,5:0,5

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Левон Аронян (Армения) — 0,5:0,5.

Положение: Каруана — 6 очков, Мамедьяров — 5,5. ГРИЩУК — 5. КАРЯКИН, Дин Лижэнь — 4,5. КРАМНИК, Аронян, Со- 3,5.

НАСТУПЛЕНИЕ НАЗАД

Сейчас уже можно и не вспомнить, как блестяще начинался турнир в столице Германии для Владимира Крамника. Бывший чемпион мира одержал в трех стартовых турах две красивых победы и к первому выходному единолично возглавлял таблицу. Но прошло чуть больше недели, и ситуация для россиянина разительно переменилась. Как в старом анекдоте, он не отступает, а наступает назад.

Во вторник Крамник черными играл против Карякина — согласно регламенту, встречи соотечественников проводятся в начале каждого из кругов турнира. А победитель прошлых соревнований за право сыграть в матче за мировую шахматную корону, похоже, набирает обороты. Пусть и с запозданием. Партия против Крамника, пожалуй, стала для него пока лучшей в Берлине.

Уже в дебюте Карякин преподнес сопернику сюрприз, отправив в дальний поход пешку по крайней правой вертикали. И вообще его позиция выглядела более активной, он оказывал на Крамника давление и захватил инициативу. И на протяжении почти всей партии Сергею удавалось находить обостряющие ходы, не давая черным спокойной жизни. Это напряжение, конечно, не могло не сказаться. Тем более, что Владимир накануне провел за доской семь часов во встрече с Александром Грищуком. Правда, первой оплошностью оппонента, не решившегося на 19-м ходу пойти на размен ферзей, Карякин не воспользовался.

Не сумев сразу перевести дело на победные рельсы, участник прошлого матча за мировую корону, тем не менее, продолжил нагнетать давление. А Крамник — ошибаться. Неточности, допускаемые одна за другой, делали положение экс-чемпиона планеты все более шатким. и в итоге он капитулировал после 41-го хода белых. Это его третье поражение в последних четырех турах, и он окончательно выбывает из числа соискателей первого итогового места.

Другой участник прошедшего накануне «марафона», Грищук, сумел обойтись без нервотрепки. Он играл черными против одного из аутсайдеров соревнований, американца Уэсли Со. Партия обошлась без ярких событий и хотя бы минимального риска, уверенно шла к ничьей и закончилась ей уже на 34-м ходу. Грищук идет третьим в таблице, и сумел сэкономить немного лишних сил и нервов на концовку соревнований. Тем более, что после выходного его ждет игра с Карякиным.

УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА

Лидирующий на турнире американец Каруана в девятом туре имел роскошную возможность сделать две вещи разом. Во-первых, оторваться от Шахрияра Мамедьярова и значительно повысить шансы на итоговый успех. А во-вторых, прервать серию из восьми ничьих подряд китайца Дин Лижэня.

Но увы — на протяжении почти всей партии Каруана владел перевесом, но реализовать его в решающий момент не смог. Самое интересное на доске началось после 55-го хода — конь белых пустился в долгое и увлекательное путешествие, а ситуация стала выигрышной для американца. Трижды он имел возможность выйти на выигрыш, но Дин Лижэнь, хоть и не без погрешностей, но продолжал защищаться, а Каруана в двух ситуациях из трех сам лишал себя перевеса неудачными маневрами. В итоге то, что должно было стать его триумфом, завершилось ничьей на 67-м ходу — это была самая длительная партия дня.