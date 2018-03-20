Карякин победил Крамника в девятом туре шахматного турнира претендентов

Источник: РИА "Новости"

Также во вторник россиянин Александр Грищук сыграл вничью с американцем Уэсли Со, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и Левон Аронян из Армении также разошлись миром. Партия Фабиано Каруана (США) — Дин Лижэнь (Китай) завершится позднее.

В турнирной таблице лидируют Каруана и Мамедьяров, набравшие по 5,5 очка, далее идут Грищук (5), Карякин (4,5), Дин Лижэнь (4), Крамник, Со, Аронян (по 3,5).

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В Берлине участники играют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем — количество побед и коэффициент Зоннеборна — Бергера, равный сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью.

Если все эти показатели окажутся равными, то 28 марта пройдет тай-брейк. Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.