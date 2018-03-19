Карякин сыграл вничью с Мамедьяровым в восьмом туре турнира претендентов по шахматам

Продолжаются другие партии тура: Уэсли Со (США) — Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь (Китай) — Левон Аронян (Армения), Александр Грищук (Россия) — Владимир Крамник (Россия).
В Берлине участники играют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем — количество побед и коэффициент Зоннеборна — Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью.
Если все эти показатели окажутся равными, то 28 марта пройдет тай-брейк. Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
Предыдущий турнир претендентов, который прошел в 2016 году в Москве, выиграл Карякин.