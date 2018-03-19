Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мэй опозорила нацию»: Британия осознала промах с Россией
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Виктория Боня устроила роскошную вечеринку в честь дня рождения дочери
Представитель актера Добронравова сообщила о его состоянии
Вайнона Райдер и Элизабет Олсен станцевали танго
Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Йокерит0
ЦСКА0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив0
СКА0
Хоккей. НХЛ
20.03
Бостон Брюинз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
20.03
Баффало Сэйбрз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
20.03
Монреаль Канадиенс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
20.03
Миннесота Уайлд
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
20.03
Аризона Койотс
Калгари Флэймз
Все события
Таких убытков не ждали: последствия в Латвии из-за разрыва с РФ
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Триумф отстраненных: россияне мстят за Олимпиаду-2018
РФПЛ опубликовала расписание оставшихся матчей сезона
Виктория Бекхэм побывала в Кении с благотворительной миссией
Вайнона Райдер и Элизабет Олсен станцевали танго
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
21Марселу отменил Березину для «Лиона»
11Лучшие русские бомбардиры НХЛ. Кто и когда обойдет Федорова?
20:05 (мск), источник: ТАСС

Карякин сыграл вничью с Мамедьяровым в восьмом туре турнира претендентов по шахматам

ТАСС, 19 марта. Российский гроссмейстер Сергей Карякин черными фигурами сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым в партии восьмого тура шахматного турнира претендентов, который проходит в Берлине в здании выставочного центра «Кюльхаус». Призовой фонд соревнований составляет €420 тысяч.

Источник: РИА "Новости"

Продолжаются другие партии тура: Уэсли Со (США) — Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь (Китай) — Левон Аронян (Армения), Александр Грищук (Россия) — Владимир Крамник (Россия).

В Берлине участники играют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем — количество побед и коэффициент Зоннеборна — Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью.

Если все эти показатели окажутся равными, то 28 марта пройдет тай-брейк. Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Предыдущий турнир претендентов, который прошел в 2016 году в Москве, выиграл Карякин.

 Ковальчук продает за 7,1 млн рублей подаренный за победу на Олимпиаде автомобиль
Что сказал Бьорндален о бойкоте соревнований в России
Матч со сборной России был приоритетным выбором Бразилии
Бразильцы провели первую тренировку в Москве
Триумф отстраненных: россияне мстят за Олимпиаду-2018
РФПЛ опубликовала расписание оставшихся матчей сезона
То, что тренер прописал. Акимову не взяли и в Тюмень
Полузащитник «Манчестер Юнайтед»: С Моуринью сложно работать
Российские паралимпийцы вернулись на родину с Игр в Пхёнчхане
Новости
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Александр Ширвиндт рассказал подробности о состоянии артиста
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь