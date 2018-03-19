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00:37 (мск), источник: ТАСС

Крамник сыграл вничью с Дин Лижэнем в седьмом туре турнира претендентов по шахматам

ТАСС, 18 марта. Российский гроссмейстер Владимир Крамник белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в партии седьмого тура турнира претендентов, который проходит в Берлине в здании выставочного центра «Кюльхаус». Призовой фонд соревнований составляет €420 тысяч.

Источник: РИА "Новости"

В других партиях тура россиянин Александр Грищук сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, россиянин Сергей Карякин победил американца Уэсли Со, Фабиано Каруана из США обыграл армянина Левона Ароняна.

В турнирной таблице единоличным лидером является Каруана, набравший пять очков. Второе место занимает Мамедьяров (4,5), далее идут Грищук, Крамник и Дин Лижэнь (все — по 3,5), Карякин (3), Аронян и Со (оба — по 2).

В Берлине участники играют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем — количество побед и коэффициент Зоннеборна — Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью.

Если все эти показатели окажутся равными, то 28 марта пройдет тай-брейк. Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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