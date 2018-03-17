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10:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Крамник проиграл, Карякин опустился на последнее место

Ко второму дню отдыха на турнире претендентов в Берлине лидеров в турнирной таблице стало двое — в центральной партии 6-го игрового дня Шахрияр Мамедьяров победил белыми Владимира Крамника и настиг Фабиано Каруану.

Источник: Спорт-Экспресс

Берлин (Германия). Турнир претендентов. 6-й тур

Фабиано Каруана (США) — Александр ГРИЩУК (Россия) — 0,5:0,5.

Дин Лижэнь (Китай) — Сергей КАРЯКИН (Россия) — 0,5:0,5.

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Владимир КРАМНИК (Россия) — 1:0.

Уэсли Со (США) — Левон Аронян (Армения) — 1:0.

Положение: Каруана, Мамедьяров — 4. КРАМНИК, ГРИЩУК, Дин Лижэнь — 3. Аронян, Со — 2,5. КАРЯКИН — 2.

ПАДЕНИЕ КРАМНИКА

Если после первого отрезка из трех туров Крамник удивлял и восхищал болельщиков и специалистов, то второй дался ему заметно труднее — и вот уже вместо единоличного лидерства он делит места с третьего по пятое. И вокруг снова принялись спорить, имеют ли годы значение, ведь в свои 42 бывший чемпион мира самый возрастной участник соревнований.

Конечно, россиянина заметно подкосила неудача во встрече с Каруаной — в какой-то момент партии имевший белый цвет фигур Крамник мог рассчитывать и на победу, и играл соответствующим образом. Но все закончилось «зевком» и неизбежным после него поражением. После этого экс-чемпион, вместо того чтобы отдохнуть, затянул встречу с Уэсли Со, которая так и не отклонилась от ничейного курса.

И вот партия с Мамедьяровым, в которой Крамник играл черными. Вновь, как и в двух предыдущих встречах россиянина, мы увидели достаточно спокойный дебют. Стороны разменяли ферзей, затем максимально разгрузили королевский фланг. После трех десятков ходов казалось, что игра плавно движется к ничьей, против которой не возражает и Мамедьяров. Но Крамник решил по-другому. Сначала он зачем-то попытался бросить в прорыв одинокую пешку по вертикали h. А на 34-м ходу совершил роковую ошибку, решив разменять ладей на своей половине доски вместо противоположной. После чего его соперник получил заметное преимущество.

Еще почти 30 ходов Крамник пытался отбиваться, хотя почти сразу стало понятно, что позиция у Мамедьярова не просто хорошая, а выигрышная, и своего он не упустит. В результате азербайджанскому гроссмейстеру удалось провести пешку в ферзи, и через несколько ходов его соперник признал поражение.

Теперь Мамедьяров делит лидерство с Каруаной, разошедшимся миром с Александром Грищуком. В этой партии соперники тоже долгое время действовали достаточно академично, без риска. Интересно, что Каруана пошел по пути максимальной безопасности — хотя у него, пожалуй, был небольшой позиционный перевес, но когда случился обоюдный цейтнот, американец достаточно быстро пошел на ничью. Исключив даже теоретическую возможность для риска.

Теперь в следующем туре с Грищуком черными сыграет уже Мамедьяров. Тогда как Каруана встретится с Левоном Ароняном.

КАРЯКИН — ПОСЛЕДНИЙ

Представитель Армении, честно скажем, пока в Берлине не впечатляет. Многим памятен разгром, который ему учинил Крамник, а теперь Аронян снова проиграл перед выходным, на этот раз Уэсли Со. А ведь американец до этого не лучшим образом смотрелся на фоне других претендентов.

Со обладал небольшим преимуществом, скорее даже теоретически, нежели практически. И многое указывало на возможную ничью, пока на все том же 34-м ходу Аронян не совершил рискованный маневр ферзем. А чтобы соперник не сомневался, стоит ли играть на победу, армянский гроссмейстер совсем скоро добавил еще одну ошибку.

Впрочем, партия после этого продолжалась еще больше 40 ходов, хотя последние 20 Аронян рисковал в случае еще одной помарки оказаться под угрозой мата. Второе поражение делает достаточно призрачными его шансы на общий успех.

Таким образом, Со ушел с последнего места, где теперь в одиночестве расположился Сергей Карякин. Россиянин, еще не одержавший здесь ни одной победы, встречался с китайцем Дин Лижэнем. Тот до этого сыграл все свои партии вничью, и чтобы разделить очки и с Карякиным, у шахматиста из Поднебесной ушло всего 18 ходов! Причем заключена она была повторением позиции.

Хотя у Сергея еще будет шанс завершить первый круг не главным аутсайдером — в седьмом туре он играет белыми против Со. Дин Лижэнь встречается с Крамником, имея черные фигуры, и будет стремиться продолжить свою серию. Пока же шахматистов ждет заслуженный отдых.

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