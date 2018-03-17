Крамник проиграл Мамедьярову в матче шестого тура шахматного турнира претендентов

Источник: РИА "Новости"

В других партиях игрового дня вничью сыграли Сергей Карякин (Россия) и Дин Лижэнь (Китай), а также Фабиано Каруана (США) и Александр Грищук (Россия), американец Уэсли Со победил Левона Ароняна из Армении.

В турнирной таблице лидируют Каруана и Мамедьяров, они набрали по четыре очка. Далее идут Крамник, Дин Лижэнь и Грищук (все — по 3 очка), Аронян и Со набрали по 2,5 очка, Карякин занимает последнее место (2).

В Берлине участники играют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем — количество побед и коэффициент Зоннеборна-Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью.

Если все эти показатели окажутся равными, то 28 марта пройдет тай-брейк. Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.