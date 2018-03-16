Карякин остался на дне

Источник: Газета.Ру

Очень быстро, за полтора часа завершилась партия Фабиано Каруана — Сергей Карякин. В каталонском начале черные удачно провели типовой подрыв с6-с5, после ряда разменов отыграли пожертвованную пешку и полностью уравняли игру. Вице-чемпион мира не скрывал своего удовлетворения:

«Наконец-то я вспомнил свой домашний анализ, ничего не перепутал!».

Лидера турнира короткая ничья белыми тоже, судя по всему, ничуть не расстроила.

«Рад, что сегодня удалось сыграть спокойную партию, в которой у соперника не было ни одной проходной!» — признался Каруана.

Да уж, две предыдущие партии складывались у американского гроссмейстера гораздо драматичнее: вначале Мамедьяров гнал на него двух пехотинцев, потом Крамник — сразу четырех, объединенных в фалангу. В этих партиях Каруана набрал полтора очка из двух, но понервничал наверняка изрядно. Так что небольшая передышка пришлась в самый раз.

Еще один каталон встретился в партии Дин Лижэнь — Шахрияр Мамедьяров; он тоже привел к достаточно спокойной ничьей. Ранее две «черные» партии Шах провел очень агрессивно, а тут не сумел завязать большую борьбу и удовольствовался спокойным уравнением.

Еще не время сжигать мосты, впереди две трети турнира. К этой партии китайский гроссмейстер приготовил новый план и получил перспективную позицию, но не захотел рисковать и на 31-м ходу предложил ничью.

По словам Мамедьярова, он не видел за себя никакого активного плана, а потому не имел оснований для отказа. А вот за белых он обнаружил заманчивый маневр, который ускользнул от внимания Дина, — перевод коня на с4. Можно не сомневаться, что если бы у Шаха в заключительной позиции были белые фигуры, то он еще долго продолжал бы борьбу.

В настоящий «боевик» превратили свою партию Левон Аронян и Александр Грищук. Как шутили комментаторы популярного немецкого сайта Chess24.com, гроссмейстеры решили показать, что сыгранная накануне партия Крамник — Каруана была спокойной и гладкой. По сравнению с их поединком, естественно.

Соперники разыграли так называемый «анти-Грюнфельд» — достаточно популярную на высоком уровне систему, которая при этом не изучена еще вдоль и поперек. Аронян применил новинку на 11 ходу — по нынешним временам это очень рано. Грищук избрал в ответ весьма принципиальное продолжение, но непонятно, насколько глубоко он его анализировал дома.

Похоже, без блефа не обошлось, потому что совсем скоро позиция черных стала внушать серьезные опасения. Аронян провел типичный пешечный прорыв по центру, после чего его фигуры начали вторжение в неприятельский лагерь.

На 24-м ходу компьютер показал форсированный выигрыш за белых, но по-человечески найти его было почти нереально — слишком сложные для расчета и оценки возникали позиции.

Левон избрал иной путь, при котором черные каким-то чудом держались. Но в этот момент Грищук попал в привычный для себя сильнейший цейтнот.

Не раз приходилось слышать, что Грищука цейтнот «не берет», он и на висячем флажке находит сильнейшие ходы. Действительно находит, но не всегда: интуиция интуицией, а расчет вариантов еще никто не отменял. На 24-м ходу Грищук нашел блестящий оборонительный ресурс, а на 27-м грубо ошибся, после чего у белых появилось сразу несколько путей к победе. Однако Левон, хоть и задумался тут минут на 10−15, побрел по иной тропинке.

«Упускать такие моменты в турнире претендентов нельзя!» — самокритично заявил армянский гроссмейстер на пресс-конференции и пригорюнился.

Один путь был очень сложным (хотя Петр Свидлер, комментировавший партии на Chess24, сумел его обнаружить), второй гораздо проще — его успел просчитать Грищук, пока Аронян обдумывал свой ход. Третий путь видел сам Левон, но подумал, что есть способ короче и четче. И просчитался.

Аронян амнистировал стоявшего под боем слона с8, после чего у черных удивительным образом все «срослось»: их фигуры не только убежали из-под ударов, но и сами начали создавать серьезные угрозы белому королю.

«Я думал, у меня уже выиграно, — признался Грищук. — Но это ощущение, наверное, возникло на контрасте, ведь до этого у меня совсем плохо было».

На самом деле, запас прочности у белых оставался немалый; сразу после контроля, на 42-м ходу Аронян предложил ничью, и Грищук согласился.

Корреспондент «Газеты.Ru» поинтересовался у Александра:

— После двух сумасшедших партий (с Дин Лижэнем и Ароняном — ред.) есть ощущение, что игра нормально идет?

— Будущее покажет!

— В этих двух поединках удалось больше приобрести или потерять?

— Я об этом вообще не думаю. Повезло — очень хорошо; не повезло — ну ладно, играем дальше!

Дольше всех продолжалась партия Уэсли Со — Владимир Крамник. Экс-чемпион мира четко уравнял по дебюту (судя по всему, его домашний анализ продолжался как минимум до 25 хода) и начал затем «выжимать воду из камня». Не выжал, но соперника изрядно помучил.

— Как часто вам удается побеждать в примерно равных позициях? — поинтересовались мы у Владимира.

— Зависит от соперников. У таких, как Уэсли Со — почти никогда. Хотя у Максима Матлакова я как-то выиграл, а он тоже сильный шахматист. Все равно надо пытаться, стараться, когда есть хоть минимальные шансы. Конечно я понимал, что выиграть у такого шахматиста, как Со, маловероятно, но все равно надо биться.

— К чему надо было стремиться черным, чтобы появились реальные шансы на победу? Разменять ферзей?

— Если поменять ферзей, то эндшпиль может оказаться выигранным; конечно, белые не будут их менять. Надо было или пешку довести до b4; или g5-g4 провести.

Понятно, что позиция ничейная, но все-таки минимальная аккуратность от белых требуется, и надо играть в таких случаях до конца, особенно в турнире претендентов. Пытаться использовать все шансы.

— А если бы это был не турнир претендентов, могли бы вы где-то раньше ничью предложить?

— Да, может быть.

Кстати, Владимир уточнил один любопытный момент, связанный с его драматичной партией против Каруаны.

Оказывается, американский гроссмейстер незадолго до развязки предлагал ничью. Причем получилось как-то странно: Фабиано сделал плохой ход и начал мирные переговоры.

— Благодаря этому он и выиграл, — улыбнулся Владимир. — Я понимал, что ход неважный, отклонил предложение и вскоре зевнул ладью. А сыграй Каруана иначе, я бы согласился.

Итак, в пятом туре все партии завершились вничью, все остались на своих местах.

Положение участников:

1. Ф. Каруана — 3,5 очка из 5, 2−3. В. Крамник, Ш. Мамедьяров — по 3, 4−6. Л. Аронян, А. Грищук, Дин Лижэнь — по 2,5, 7−8. С. Карякин, У. Со — по 1,5.

В шестом туре, который состоится в пятницу 16 марта, встречаются: Каруана — Грищук, Со — Аронян, Дин Лижэнь — Карякин, Мамедьяров — Крамник.