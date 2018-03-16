Крамник сыграл вничью с Уэсли Со в пятом туре шахматного турнира претендентов

Другие партии тура также завершились вничью: Левон Аронян (Армения) — Александр Грищук (Россия), Дин Лижэнь (Китай) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Фабиано Каруана (США) — Сергей Карякин (Россия).
В турнирной таблице единолично лидирует Каруана, набрав 3,5 очка. Далее идут Крамник, Мамедьяров (по 3), Аронян, Дин Лижэнь, Грищук (по 2,5), Карякин, Со (по 1,5).
В Берлине участники сыграют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем — количество побед и коэффициент Зоннеборна-Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью.
Если все эти показатели окажутся равными, то 28 марта пройдет тай-брейк. Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Предыдущий турнир претендентов, который прошел в 2016 году в Москве, выиграл Карякин.