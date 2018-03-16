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01:35 (мск), источник: ТАСС

Крамник сыграл вничью с Уэсли Со в пятом туре шахматного турнира претендентов

ТАСС, 16 марта. Российский гроссмейстер Владимир Крамник сыграл черными фигурами вничью с американцем Уэсли Со в матче пятого тура шахматного турнира претендентов, который проходит в Берлине в здании выставочного центра «Кюльхаус». Призовой фонд соревнований составляет 420 тысяч евро.

Источник: ИТАР-ТАСС

Другие партии тура также завершились вничью: Левон Аронян (Армения) — Александр Грищук (Россия), Дин Лижэнь (Китай) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Фабиано Каруана (США) — Сергей Карякин (Россия).

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В турнирной таблице единолично лидирует Каруана, набрав 3,5 очка. Далее идут Крамник, Мамедьяров (по 3), Аронян, Дин Лижэнь, Грищук (по 2,5), Карякин, Со (по 1,5).

В Берлине участники сыграют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем — количество побед и коэффициент Зоннеборна-Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью.

Если все эти показатели окажутся равными, то 28 марта пройдет тай-брейк. Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Предыдущий турнир претендентов, который прошел в 2016 году в Москве, выиграл Карякин.

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