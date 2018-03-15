Белые начинают и проигрывают: неудачный день для российских гроссмейстеров

Источник: twitter.com/theworldchess

Берлин (Германия). Турнир претендентов. 4-й тур

Владимир КРАМНИК (Россия) — Фабиано Каруана (США) — 0:1

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Уэсли Со (США) — 0,5:0,5

Александр ГРИЩУК (Россия) — Дин Лижэнь (Китай) — 0,5:0,5

Сергей КАРЯКИН (Россия) — Левон Аронян (Армения) — 0:1

Положение: Каруана — 3. КРАМНИК, Мамедьяров — 2,5. Аронян, ГРИЩУК, Дин Лижэнь — 2. КАРЯКИН, Со — 1.

КАЧЕЛИ ОТ КРАМНИКА

И вновь в лучшей партии тура оказался задействован Владимир Крамник. Вот только если в прошлый раз он в блестящем стиле разгромил черными Левона Ароняна, то теперь впервые проиграл на этих соревнованиях. Зато центральный матч дня, в котором бывшему чемпиону мира противостоял американец Фабиано Каруана, вышел и самым интересным, что бывает далеко не всегда.

Впрочем, захватывающим он был далеко не на всем своем протяжении. На сей раз Крамник не стал пытаться удивить оппонента с самого начала, и стороны выбрали дебютом достаточно консервативную русскую партию. После не изобилующего событиями начала многие уже не ждали острого продолжения, предвкушая «гроссмейстерскую ничью», но не тут то было. После 20 ходов соперники включились в игру и показали, что все только начинается.

Как выяснилось, ни россиянин, ни американец не рассчитывали на мирный исход и играли в расчете на победу. Поэтому на доске в миттельшпиле начались настоящие качели. Поначалу возмутителем спокойствия выступил Каруана, бросивший в проход пешку по линии g и начавший атаку по королевскому флангу. Крамник не без труда отбил этот наскок и выравнял позицию, после чего уже сам повел по противоположной стороне доски четыре пешки к последней горизонтали. Теперь уже черные уверенно отбивались, не дав экс-чемпиону мира воплотить инициативу во что-то стоящее.

Развязка же наступила, когда на 59-м ходу Крамник не решился брать слона, отдавая ладью, и в результате просто «зевнул» ту же самую ладью. После этого Каруана получил решающий перевес, который спокойно реализовал и сместил соперника с первого места в турнирной таблице.

ВОЗВРАЩЕНИЕ АРОНЯНА

Проиграл в четверг белыми и Сергей Карякин, которому пока никак не удается в Берлине нащупать свою лучшую игру. Его соперником был Аронян, которому пока не удавалось показать на турнире свою силу. Представитель Армении в стартовых турах заключил две быстрых ничьи, а затем сокрушительно проиграл Крамнику.

На нашу беду, после дня отдыха ему удалось реабилитироваться. А ведь Карякин, уже уступавший здесь белыми, на этот раз смотрелся чуть лучше соперника в дебюте. Но затем игра пошла не по его сценарию. Аронян стал раз за разом находить хорошие варианты и наращивать преимущество. Сергей же, наоборот, допустил целый ряд неточностей — при удачном стечении обстоятельств он мог бы отбиться. Но, сокращая перевес соперника, тут же совершал еще одну ошибку, теряя фигуры. В итоге после очередной помарки ситуация стала безвыходной — Аронян, имея в эндшпиле три лишних пешки, не мог не воспользоваться этим преимуществом. И после 68-го хода Карякин капитулировал.

Это уже второе поражение победителя прошлого турнира претендентов в четырех партиях нынешнего. И похоже, что об общем успехе Карякину можно уже забыть.

Из трех россиян не уйти с «баранкой» в этот день удалось лишь Александру Грищуку, который провел интересную встречу с Дин Лижэнем из Китая. Она с самого начала протекала активно, а ключевой момент наступил на 21-м ходу черных. Китайский гроссмейстер совершил недопустимый на таком уровне ляп, грозивший ему максимально серьезными последствиями. Но Грищук не увидел открывающихся перед ним возможностей и «простил» оппонента ответной любезностью. После этого партия продолжалась еще почти три десятка ходов, и Дин Лижэнь поначалу владел инициативой, но дело кончилось ничьей.