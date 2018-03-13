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00:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мастер-класс от Крамника. Бывший чемпион мира лидирует в турнире претендентов

Россиянин Владимир Крамник блестяще провел третью партию на турнире претендентов в Берлине и уходит на первый выходной единоличным лидером.

Источник: Спорт-Экспресс

Два его соотечественника, Сергей Карякин и Александр Грищук, заключили мировое соглашение.

Берлин (Германия). Турнир претендентов. 3-й тур
Левон Аронян (Армения) — Владимир КРАМНИК (Россия) — 0:1
Сергей КАРЯКИН (Россия) — Александр ГРИЩУК (Россия) — 0,5:0,5
Уэсли Со (США) — Дин Лижэнь (Китай) — 0,5:0,5
Фабиано Каруана (США) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 0,5:0,5
Положение: КРАМНИК — 2,5. Мамедьяров, Каруана — 2. ГРИЩУК, Дин Лижэнь — 1,5. Аронян, КАРЯКИН — 1. Со — 0,5.

БЛЕСТЯЩИЙ КРАМНИК

На старославянском имя Владимир означает «владеющий миром». Владыкой мира шахмат Крамник уже был, навсегда вписав свое имя в историю как 14-й чемпион мира. Но в Берлин на очередной турнир претендентов он приезжал далеко не главным фаворитом — хоть состав участников и считается невероятно ровным, но чаще других перед началом соревнований называли имена Шахрияра Мамедьярова, Фабиано Каруаны, Левона Ароняна.

Но Крамник за прошедшие три тура уже показал, что подошел к турниру в превосходной форме и отлично подготовленным. На его счету уже две победы, причем в понедельник он черными фигурами дал настоящий мастер-класс Ароняну. Тому самому, которого прочили в победители всезнающие букмекеры. И который в стартовых турах не стал тратить много сил, сделав две достаточно быстрые ничьи.

И третья партия с участием представителя Армении закончилась очень скоро, но на этот раз Аронян такого исхода вовсе не планировал. Крамник же снова смог удивить оппонента явно домашней заготовкой в дебюте, и уже на девятом ходу начал атаку по королевскому флангу белых. Впрочем, поначалу показалось, что Аронян выдержал удар и обезопасил позицию.

Но давление Крамника привело к тому, что на 18-м ходу соперник допустил решающую ошибку. А следующим не слишком удачным ходом усугубил свое положение. Россиянин же продолжал играть как по нотам, и через несколько минут за доской запахло матом. Атака Крамника сокрушила фланг Ароняна, и после 27-го хода тот сдался. Как ни крути, но это настоящий разгром и лучшая на данный момент партия турнира.

Теперь в активе Владимира 2,5 очка после трех туров, и он возглавил таблицу. Аронян же получил мощный удар и по турнирным перспективам, и по собственным амбициям. Сохранит ли он душевное равновесие, узнаем после выходного.

БИТВА ТИТАНОВ

Соперником армянского гроссмейстера в следующем туре станет Карякин, пока еще не одержавший в Берлине ни одной победы. В понедельник он сыграл достаточно миролюбивую партию белыми с Грищуком. Позиционное преимущество поначалу было у Сергея, затем у Александра, но при этом никто из них не форсировал ситуацию. Соотечественники отыграли в почти тренировочном режиме, и встреча закономерно скатилась к ничьей уже после 30-го хода.

Еще быстрее разошлись миром американец Уэсли Со и китаец Дин Лижэнь. Достаточно сказать, что пока Карякин и Грищук сделали по 10 ходов, эти два претендента — по 30. Со, потерпевший два поражения подряд, стремился свести к минимуму риск третьего и отдал инициативу оппоненту. Тот добиться ощутимого перевеса не сумел, и устроив два масштабных размена, соперники пожали друг другу руки после 37-го хода белых.

А вот кто устроил в третьем туре битву, так это Фабиано Каруана и Шахрияр Мамедьяров в центральной партии дня. Два лидера не стали мудрить в дебюте, разыграв вариант Найдорфа в сицилианской защите, и приберегли все самое интересное на миттельшпиль. Достаточно долго думая над вариантами игры, Каруана нашел несколько очень сильных ходов, украсивших партию, и завладел заметным преимуществом. Хотя Мамедьяров и не собирался паниковать, а уверенно отбивался. А затем американец попал в цейтнот и стал допускать помарки, которые снова сделали позицию на доске равной к контролю времени. Еще через несколько ходов, после того как каждый попытался поймать соперника на возможной ошибке, шахматисты согласились на ничью.

И теперь будет крайне любопытно посмотреть на встречу Крамника и Каруаны, которая пройдет в среду. Все три россиянина в четвертом туре — и Карякин против Ароняна, и Грищук против Дин Лижэня, сыграют белыми.

АНТОН БАБОШИН

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