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20:43 (мск), источник: Газета.Ру

Российский гроссмейстер Крамник победил Ароняна в третьем туре турнира претендентов

Российский гроссмейстер Владимир Крамник победил армянского шахматиста Левона Ароняна в третьем туре турнира претендентов.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает RT.

Победа Крамника была зафиксирована на 27-м ходу. После трех активов Крамник имеет в запасе 2,5 балла.

Ранее сообщалось, что российские шахматисты Сергей Карякин и Владимир Крамник сыграли вничью во второй партии турнира претендентов, который проходит в Берлине.

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