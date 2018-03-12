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Российский гроссмейстер Крамник победил Ароняна в третьем туре турнира претендентов
Российский гроссмейстер Владимир Крамник победил армянского шахматиста Левона Ароняна в третьем туре турнира претендентов.
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Российский гроссмейстер Владимир Крамник победил армянского шахматиста Левона Ароняна в третьем туре турнира претендентов.
Об этом сообщает RT.
Победа Крамника была зафиксирована на 27-м ходу. После трех активов Крамник имеет в запасе 2,5 балла.
Ранее сообщалось, что российские шахматисты Сергей Карякин и Владимир Крамник сыграли вничью во второй партии турнира претендентов, который проходит в Берлине.