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11 марта, источник: ТАСС

Шахматисты Крамник и Карякин сыграли вничью во втором туре турнира претендентов

ТАСС, 11 марта. Российский гроссмейстер Владимир Крамник белыми фигурами сыграл вничью с соотечественником Сергеем Карякиным в рамках второго тура турнира претендентов, который проходит в Берлине в здании выставочного центра «Кюльхаус».

В других партиях американец Фабиано Каруана сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем, армянин Левон Аронян — с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, другой россиянин Александр Грищук победил американца Уэсли Со.

После двух туров лидируют в турнирной таблице Крамник, Каруана и Мамедьяров (все — по 1,5 очка), вторую строчку делят Аронян, Грищук и Дин Лижэнь (по одному очку), Карякин и Со набрали по 0,5 очка.

В следующем туре, который пройдет в понедельник, Грищук сыграет с Карякиным, Дин Лижэнь — с Уэсли Со, Мамедьяров — с Каруаной, Крамник — с Ароняном.

В Берлине участники сыграют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем — количество побед и коэффициент Зоннеборна-Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью.

Если все эти показатели окажутся равными, то 28 марта пройдет тай-брейк. Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Предыдущий турнир претендентов, который прошел в 2016 году в Москве, выиграл Карякин.

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