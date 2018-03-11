Шахматисты Крамник и Карякин сыграли вничью во втором туре турнира претендентов

В других партиях американец Фабиано Каруана сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем, армянин Левон Аронян — с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, другой россиянин Александр Грищук победил американца Уэсли Со.

После двух туров лидируют в турнирной таблице Крамник, Каруана и Мамедьяров (все — по 1,5 очка), вторую строчку делят Аронян, Грищук и Дин Лижэнь (по одному очку), Карякин и Со набрали по 0,5 очка.

В следующем туре, который пройдет в понедельник, Грищук сыграет с Карякиным, Дин Лижэнь — с Уэсли Со, Мамедьяров — с Каруаной, Крамник — с Ароняном.

В Берлине участники сыграют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем — количество побед и коэффициент Зоннеборна-Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью.