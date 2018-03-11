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01:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Результативный дебют. Карякин начал турнир претендентов с поражения

Сразу три из четырех партий первого тура турнира претендентов, стартовавшего в субботу в Берлине, принесли победы одному из соперников. При этом из троих россиян полновесное очко взял только бывший чемпион мира Владимир Крамник.

Источник: Спорт-Экспресс

НЕУДАЧА КАРЯКИНА

Прошлый турнир претендентов, который прошел два года назад в Москве, стал звездным часом Сергея Карякина​ — российский гроссмейстер, начинавший те соревнования темной лошадкой, сумел отпраздновать общий успех. Тогда в заключительном туре он обыграл в очной встрече главного конкурента, американца Фабиано Каруану, и добился права встретиться с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Кстати, и во встрече с норвежцем Карякин тоже был близок к успеху. Но два года спустя он вновь начинает турнир претендентов в статусе далеко не фаворита. Сам он, соглашаясь со многими экспертами, говорил, что считает состав участников наиболее ровным за последние годы, и шанс стать первым имеет каждый. Тем удивительней тот факт, что в первом туре была зафиксирована всего одна ничья. Для сравнения — в 2016-м в Москве в 40 из 56 сыгранных партий соперники разделили очки, то есть за 14 игровых дней состоялось 16 результативных игр. Чуть больше одной за тур.

— Мемориал Таля показал, что на данный момент я нахожусь в лучшей форме, чем Владимир Крамник, Александр Грищук и Шахрияр Мамедьяров, — говорил Карякин «Известиям» за пару дней до старта в Берлине. — Но все может измениться. Все-таки в Берлине мы будем играть в классические шахматы. При этом не могу сказать, что я показал свой максимум.

На московском турнире Карякин выиграл соревнования по блицу, который традиционно является его сильной стороной. Но как показал первый тур, этот успех действительно мало что значил относительно того, что сейчас происходит в Берлине.

По жребию Карякину, имеющему самый низкий рейтинг среди всех восьми претендентов, уже в первом туре выпало встречаться с лучшим по этому показателю азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым. И дело кончилось для россиянина поражением, причем белыми фигурами.

Партия Карякина и Мамедьярова затянулась дольше остальных в туре, на семь десятков ходов, при этом больших шансов на успех у Сергея в принципе не было. Соперники активно разменивали фигуры с самого начала игры, и уже к 30-му ходу у соперников осталось лишь по ферзю и четыре пешки, в основном сосредоточенных на королевском фланге. При этом у Мамедьярова была инициатива и преимущество в виде пешки на линии b. И в таком эндшпиле азербайджанский гроссмейстер использовал свой шанс, к тому же Карякин, который теоретически мог добиться ничьей, принял несколько неудачных решений. И в итоге в явно проигрышной позиции капитулировал.

ПОБЕДА КРАМНИКА

Еще два российских претендента сошлись между собой, и победу белыми одержал более опытный Владимир Крамник. В партии белыми против Александра Грищука он попытался удивить соперника не самым тривиальным дебютным вариантом, а затем понемногу начал накапливать преимущество.

Грищук до поры до времени солидно оборонялся, но затем угодил в цейтнот и начал допускать помарки. Пара не лучших ходов подряд дали перевес белым, хотя Крамник не спешил атаковать в режиме «шашки наголо». В результате оппоненту почти удалось выровнять положение на доске, но за это время Владимир сумел подготовить плацдарм для решающего рывка и неумолимо дожал Грищука, который к тому же снова оказался в цейтноте и исчерпал возможности для защиты к 48-му ходу.

Теперь во втором туре Крамник белыми же сыграет против Карякина, и на это будет очень интересно посмотреть. А Грищук также белыми проведет встречу с еще одним неудачником стартового тура, американцем Уэсли Со. Тот потерпел сокрушительное поражение от соотечественника Каруаны. После одной ошибки соперника Фабиано провел стремительную атаку, всего за четыре хода вынудив Со сложить оружие.

Единственная же ничья в туре была зафиксирована в партии Левона Ароняна из Армении и китайца Дин Лижэня. У игравшего белыми Ароняна было несколько шансов получить перевес, но его оппонент спокойно и умело отбивался, и в итоге уже после 22 ходов стороны заключили мирное соглашение.

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