«В Берлине шансы у всех гроссмейстеров равны»

Источник: Известия

В пятницу в Берлине стартует кандидатский турнир — главное событие в шахматах в первой половине 2018 года. За право сыграть с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном в ноябре 2018 года в Лондоне поспорят вице-чемпион мира Сергей Карякин, победитель и финалист Кубка мира-2017 Левон Аронян и Дин Лижэнь, победитель и второй призер Гран-при-2017 ФИДЕ Шахрияр Мамедьяров и Александр Грищук, два шахматиста с самым высоким усредненным ежемесячным рейтингом прошлого года Фабиано Каруана и Уэсли Со, а также получивший wild card (специальное приглашение) от организаторов россиянин Владимир Крамник.

За несколько дней до вылета в столицу Германии Сергей Карякин побеседовал с «Известиями».

— Как оцениваете свою форму после победы на Мемориале Михаила Таля?

— Между Мемориалом Таля и турниром претендентов нет прямой взаимосвязи. Все-таки в Берлине мы будем играть в классические шахматы. Мемориал показал, что на данный момент я нахожусь в лучшей форме, чем Владимир Крамник, Александр Грищук и Шахрияр Мамедьяров, но всё может измениться. При этом не могу сказать, что я показал свой максимум. Перед каждой партией я всегда думал о том, стоит ли показывать эту идею перед турниром претендентов или нет.

— Психологически было тяжело?

— С психологической точки зрения претендентам было сложнее играть в Москве, чем, например, Вишванатану Ананду, который не сыграет в Берлине.

— Владимир Крамник заявил, что в силу опыта у него есть преимущество перед конкурентами. Что думаете об этом?

— Я тоже не новичок. Для меня это третий турнир претендентов, поэтому каких-то лишних нервов перед стартом у меня не будет.

— Букмекеры называют фаворитом армянина Левона Ароняна…

— На мой взгляд, шансы и стартовые позиции у всех гроссмейстеров равны. Только турнир покажет, кто как к нему подготовился. Что касается Левона Ароняна — он провел выдающийся 2017 год и букмекеры вполне могут считать его фаворитом.

— Подготовка в Шотландии пошла вам на пользу?

— Я провел несколько сборов до турнира претендентов. В феврале друзья помогли мне со спокойным и уютным местом в Шотландии, где я мог сосредоточиться на шахматах. Там мне удавалось не только заниматься подготовкой в турниру в шахматном плане, но и много гулять, бегать кроссы. Я отлично провел время и мои результаты на Мемориале Таля — лишнее тому подтверждение. Теперь, повторюсь, главное сохранить эту форму.

— Кто поддержит вас в Берлине?

— В Германии будет много моих друзей, в том числе мой менеджер Кирилл Зангалис и сотрудники ФК «Спартак».

— Вы являетесь поклонником этой команды. Удалось посмотреть центральный матч 21-го тура «Локомотив» — «Спартак»?

— Нет, к сожалению. Я бы поехал на сам матч и поддержал спартаковцев с трибуны, но у нас заканчивался турнир по блицу и я не смог вырваться.

— Как думаете, у красно-белых еще есть шанс защитить титул?