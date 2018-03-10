«В Берлине шансы у всех гроссмейстеров равны»
Российский гроссмейстер Сергей Карякин — о стартующем турнире претендентов и шансах «Спартака» защитить титул чемпиона РФПЛ.
Российский гроссмейстер Сергей Карякин — о стартующем турнире претендентов и шансах «Спартака» защитить титул чемпиона РФПЛ.
В пятницу в Берлине стартует кандидатский турнир — главное событие в шахматах в первой половине 2018 года. За право сыграть с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном в ноябре 2018 года в Лондоне поспорят
За несколько дней до вылета в столицу Германии Сергей Карякин побеседовал с «Известиями».
— Как оцениваете свою форму после победы на Мемориале Михаила Таля?
— Между Мемориалом Таля и турниром претендентов нет прямой взаимосвязи.
— Психологически было тяжело?
— С психологической точки зрения претендентам было сложнее играть в Москве, чем, например, Вишванатану Ананду, который не сыграет в Берлине.
— Владимир Крамник заявил, что в силу опыта у него есть преимущество перед конкурентами. Что думаете об этом?
— Я тоже не новичок. Для меня это третий турнир претендентов, поэтому
— Букмекеры называют фаворитом армянина Левона Ароняна…
— На мой взгляд, шансы и стартовые позиции у всех гроссмейстеров равны. Только турнир покажет, кто как к нему подготовился. Что касается Левона Ароняна — он провел выдающийся 2017 год и букмекеры вполне могут считать его фаворитом.
— Подготовка в Шотландии пошла вам на пользу?
— Я провел несколько сборов до турнира претендентов. В феврале друзья помогли мне со спокойным и уютным местом в Шотландии, где я мог сосредоточиться на шахматах. Там мне удавалось не только заниматься подготовкой в турниру в шахматном плане, но и много гулять, бегать кроссы. Я отлично провел время и мои результаты на Мемориале Таля — лишнее тому подтверждение. Теперь, повторюсь, главное сохранить эту форму.
— Кто поддержит вас в Берлине?
— В Германии будет много моих друзей, в том числе мой менеджер Кирилл Зангалис и сотрудники ФК «Спартак».
— Вы являетесь поклонником этой команды. Удалось посмотреть центральный матч 21-го тура «Локомотив» — «Спартак»?
— Нет, к сожалению. Я бы поехал на сам матч и поддержал спартаковцев с трибуны, но у нас заканчивался турнир по блицу и я не смог вырваться.
— Как думаете, у
— Думаю, что да. Пока есть хоть минимальные шансы, надо за них цепляться. Я много раз выигрывал турниры, когда в меня уже мало кто верил. Надеюсь, «Спартаку» удастся совершить подвиг и догнать «Локомотив». Для этого у команды есть всё самое необходимое — классный тренер, сильные игроки и самые преданные болельщики.