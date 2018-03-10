«В Берлине шансы у всех гроссмейстеров равны»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Совфеде сказали чем обернется попытка ареста имущества Газпрома
Прозрение «Нафтогаза»: расценки газа ЕС возмутили Киев
Большинство школьников предпочитают чипсы
Путин об обмане со стороны США: «Так грубо и нагло — в первый»
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Динамо СПб
Футбол. Первый дивизион
11:00
Луч-Энергия
Оренбург
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс2
Миннесота Уайлд5
Футбол. Первый дивизион
13:00
Крылья Советов
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
13:00
Зенит-2
Енисей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Анжи
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимпиец
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Химки
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград
Спартак-2
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз2
Анахайм Дакс1
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Авангард
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Металлург Мг
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К
Волгарь
Футбол. Зарубежный
15:00
Эйбар
Реал
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз1
Калгари Флэймз2
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс3
Детройт Ред Уингз2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Балтика
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо М
Краснодар
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Амур
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Гамбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Ганновер-96
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Суонси
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Бромвич Альбион
Лестер
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:15
Севилья
Валенсия
Футбол. Премьер-лига
19:00
Тосно
Рубин
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Метц
Футбол. Зарубежный
9.03
Жирона2
Депортиво0
Футбол. Зарубежный
9.03
Страсбур1
Монако3
Футбол. Зарубежный
9.03
Рома3
Торино0
Футбол. Зарубежный
9.03
Майнц0
Шальке-041
Футбол. Зарубежный
20:30
Челси
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
20:30
Байер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Леванте
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон Брюинз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
21:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Виннипег Джетс
Биатлон. Биатлон
9.03
Контиолахти (Финляндия)
Спринт (Ж)
Хоккей. КХЛ
9.03
ЙокеритОТ2
Сочи1
Все события
В Совфеде сказали чем обернется попытка ареста имущества Газпрома
Путин: США нагло обманули Россию
Речь Земана заставила правых политиков покинуть церемонию
Порошенко дал обещание русскоязычным Украины
Три по 4-0 в первом раунде Запада: зачем нужен такой плей-офф?
Лысова надеется, что золото Паралимпиады — это только начало
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
Сон в носках полезен для здоровья
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Порошенко дал обещание русскоязычным жителям Украины
Ефремов ответил за оскорбление россиян со сцены
Фоторепортажи
8Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO
10«Барселона» уже почти чемпион
00:33 (мск), источник: Известия

«В Берлине шансы у всех гроссмейстеров равны»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин — о стартующем турнире претендентов и шансах «Спартака» защитить титул чемпиона РФПЛ.

Источник: Известия

В пятницу в Берлине стартует кандидатский турнир — главное событие в шахматах в первой половине 2018 года. За право сыграть с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном в ноябре 2018 года в Лондоне поспорят вице-чемпион мира Сергей Карякин, победитель и финалист Кубка мира-2017 Левон Аронян и Дин Лижэнь, победитель и второй призер Гран-при-2017 ФИДЕ Шахрияр Мамедьяров и Александр Грищук, два шахматиста с самым высоким усредненным ежемесячным рейтингом прошлого года Фабиано Каруана и Уэсли Со, а также получивший wild card (специальное приглашение) от организаторов россиянин Владимир Крамник.

За несколько дней до вылета в столицу Германии Сергей Карякин побеседовал с «Известиями».

— Как оцениваете свою форму после победы на Мемориале Михаила Таля?

— Между Мемориалом Таля и турниром претендентов нет прямой взаимосвязи. Все-таки в Берлине мы будем играть в классические шахматы. Мемориал показал, что на данный момент я нахожусь в лучшей форме, чем Владимир Крамник, Александр Грищук и Шахрияр Мамедьяров, но всё может измениться. При этом не могу сказать, что я показал свой максимум. Перед каждой партией я всегда думал о том, стоит ли показывать эту идею перед турниром претендентов или нет.

— Психологически было тяжело?

— С психологической точки зрения претендентам было сложнее играть в Москве, чем, например, Вишванатану Ананду, который не сыграет в Берлине.

— Владимир Крамник заявил, что в силу опыта у него есть преимущество перед конкурентами. Что думаете об этом?

— Я тоже не новичок. Для меня это третий турнир претендентов, поэтому каких-то лишних нервов перед стартом у меня не будет.

— Букмекеры называют фаворитом армянина Левона Ароняна…

— На мой взгляд, шансы и стартовые позиции у всех гроссмейстеров равны. Только турнир покажет, кто как к нему подготовился. Что касается Левона Ароняна — он провел выдающийся 2017 год и букмекеры вполне могут считать его фаворитом.

— Подготовка в Шотландии пошла вам на пользу?

— Я провел несколько сборов до турнира претендентов. В феврале друзья помогли мне со спокойным и уютным местом в Шотландии, где я мог сосредоточиться на шахматах. Там мне удавалось не только заниматься подготовкой в турниру в шахматном плане, но и много гулять, бегать кроссы. Я отлично провел время и мои результаты на Мемориале Таля — лишнее тому подтверждение. Теперь, повторюсь, главное сохранить эту форму.

— Кто поддержит вас в Берлине?

— В Германии будет много моих друзей, в том числе мой менеджер Кирилл Зангалис и сотрудники ФК «Спартак».

— Вы являетесь поклонником этой команды. Удалось посмотреть центральный матч 21-го тура «Локомотив» — «Спартак»?

— Нет, к сожалению. Я бы поехал на сам матч и поддержал спартаковцев с трибуны, но у нас заканчивался турнир по блицу и я не смог вырваться.

— Как думаете, у красно-белых еще есть шанс защитить титул?

— Думаю, что да. Пока есть хоть минимальные шансы, надо за них цепляться. Я много раз выигрывал турниры, когда в меня уже мало кто верил. Надеюсь, «Спартаку» удастся совершить подвиг и догнать «Локомотив». Для этого у команды есть всё самое необходимое — классный тренер, сильные игроки и самые преданные болельщики.

 «В Берлине шансы у всех гроссмейстеров равны»
Алексей Швед: «Выйду на максимальный уровень в нужный момент»
Три по 4-0 в первом раунде Запада: зачем нужен такой плей-офф?
Лысова надеется, что золото Паралимпиады — это только начало
«Динамо» сыграет с «Краснодаром» в матче чемпионата России
Дарья Домрачева выиграла спринт на этапе КМ в Финляндии
Чемпионка ПИ из РФ до конца гонки не верила, что станет первой
Шоу продолжается: российские команды берут реванши в Еврокубке
Telegraph: Сборная Англии может быть отстранена от ЧМ-2022
Новости
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
Кто и почему в России восстанавливает разрушенные поместья
В римском метро нашли дом военачальника II века
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь