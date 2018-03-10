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00:36 (мск), источник: ТАСС

Шахматный турнир претендентов стартует в Берлине

ТАСС, 10 марта. Турнир претендентов на титул чемпиона мира по шахматам стартует в субботу в Берлине. Победитель соревнования с участием восьми топ-гроссмейстеров получит право в ноябре провести матч за корону с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Источник: РИА "Новости"

В число восьми участников турнира претендентов вошли российские шахматисты Сергей Карякин, Владимир Крамник и Александр Грищук, армянин Левон Аронян, Дин Лижэнь из Китая, Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана, а также два представителя США — Фабиано Каруана и Уэсли Со. Отбор на турнир проходил по нескольким критериям. Карякин получил право сыграть в Берлине как участник предыдущего чемпионского матча с Карлсеном в 2016 году, Аронян и Дин Лижэнь стали победителем и финалистом прошлогоднего Кубка мира в Тбилиси, Мамедьяров и Грищук показали лучшие результаты по итогам серии Гран-при ФИДЕ 2017 года. Каруана и Со имеют наивысший средний рейтинг по итогам 2017 года, тогда как Крамник получил специальное приглашение от организаторов.

В Берлине участники сыграют в два круга 10—27 марта, выходные дни запланированы после каждых трех туров — 13, 17, 21 и 25 марта. В случае равенства очков при дележе первого места первым критерием являются результаты личных встреч, затем — количество побед и, наконец, коэффициент Зоннеборна-Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью.

Если все эти показатели у победителей окажутся равными, 28 марта пройдет тай-брейк.

Контроль времени на турнире в Берлине — классический. На первые 40 ходов участники получают по 100 минут, затем еще 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

В число рейтинг-фаворитов турнира входят Мамедьяров (2809 балла), Крамник (2800) и Со (2799), тогда как наименьшим рейтингом обладает Карякин (2763). Впрочем, разница между первым и восьмым участниками составляет всего 46 баллов, так что очевидных фаворитов в Берлине нет. К тому же Карякин два года назад на домашнем турнире кандидатов претендентом на победу не считался, однако сумел опередить всех конкурентов и едва не победил затем Карлсена в чемпионском матче.

Титулы объединил матч Крамника и Топалова

Объединение шахматного мира произошло в 2006 году, когда впервые за 13 лет был определен единый чемпион — в матче в Элисте им стал Крамник, победив болгарина Веселина Топалова. С 2011 года претендент на корону определяется в турнире с восемью участниками. За последние 12 лет шахматную корону носили Крамник, индиец Вишванатан Ананд (2007−13 годы) и Карлсен, обыгравший Ананда в матче в индийском Ченнае. Через год Карлсен защитил свой титул в матче с Анандом в Сочи, а в 2016-м взял на тай-брейке верх над Карякиным в Нью-Йорке.

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Первый чемпион мира по шахматам официально определился в 1886 году в США, когда австриец Вильгельм Стейниц в матче до 10 побед обыграл представлявшего Великобританию Йоханнеса Цукерторта. До 1993 года корону носили лишь 13 гроссмейстеров, среди них советские шахматисты Михаил Ботвинник, Василий Смыслов, Михаил Таль, Тигран Петросян, Борис Спасский, Анатолий Карпов и Гарри Каспаров, а также проживавший в эмиграции во Франции Александр Алехин.

В 1993 году по инициативе группы шахматистов во главе с Каспаровым была создана альтернативная Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Профессиональная шахматная организация. Каспаров оставался де-факто сильнейшим шахматистом мира вплоть до 2000 года, когда уступил титул в матче в Лондоне Крамнику.

Чемпионом мира ФИДЕ в 1993 году стал Карпов, который через три года защитил титул в матче с американцем Гатой Камским. В 1998—2004 годах ФИДЕ проводила чемпионаты мира по нокаут-системе, победителями которых становились россиянин Александр Халифман, Ананд, украинец Руслан Пономарев и Рустам Касымджанов из Узбекистана. Наконец, в 2005 году Веселин Топалов стал победителем чемпионского турнира с восемью участниками в Аргентине.

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