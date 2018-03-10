Шахматный турнир претендентов стартует в Берлине
ТАСС, 10 марта. Турнир претендентов на титул чемпиона мира по шахматам стартует в субботу в Берлине. Победитель соревнования с участием восьми
ТАСС, 10 марта. Турнир претендентов на титул чемпиона мира по шахматам стартует в субботу в Берлине. Победитель соревнования с участием восьми
В число восьми участников турнира претендентов вошли российские шахматисты Сергей Карякин, Владимир Крамник и Александр Грищук, армянин Левон Аронян, Дин Лижэнь из Китая, Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана, а также два представителя США — Фабиано Каруана и Уэсли Со. Отбор на турнир проходил по нескольким критериям. Карякин получил право сыграть в Берлине как участник предыдущего чемпионского матча с Карлсеном в 2016 году, Аронян и Дин Лижэнь стали победителем и финалистом прошлогоднего Кубка мира в Тбилиси, Мамедьяров и Грищук показали лучшие результаты по итогам серии
В Берлине участники сыграют в два круга
Если все эти показатели у победителей окажутся равными, 28 марта пройдет
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Титулы объединил матч Крамника и Топалова
Объединение шахматного мира произошло в 2006 году, когда впервые за 13 лет был определен единый чемпион — в матче в Элисте им стал Крамник, победив болгарина Веселина Топалова. С 2011 года претендент на корону определяется в турнире с восемью участниками. За последние 12 лет шахматную корону носили Крамник, индиец Вишванатан Ананд (2007−13 годы) и Карлсен, обыгравший Ананда в матче в индийском Ченнае. Через год Карлсен защитил свой титул в матче с Анандом в Сочи, а в 2016-м взял на
Первый чемпион мира по шахматам официально определился в 1886 году в США, когда австриец Вильгельм Стейниц в матче до 10 побед обыграл представлявшего Великобританию Йоханнеса Цукерторта. До 1993 года корону носили лишь 13 гроссмейстеров, среди них советские шахматисты Михаил Ботвинник, Василий Смыслов, Михаил Таль, Тигран Петросян, Борис Спасский, Анатолий Карпов и Гарри Каспаров, а также проживавший в эмиграции во Франции Александр Алехин.
В 1993 году по инициативе группы шахматистов во главе с Каспаровым была создана альтернативная Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Профессиональная шахматная организация. Каспаров оставался
Чемпионом мира ФИДЕ в 1993 году стал Карпов, который через три года защитил титул в матче с американцем Гатой Камским. В 1998—2004 годах ФИДЕ проводила чемпионаты мира по