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11:51 (мск), источник: Р-Спорт

Шахматист Карякин: В турнире претендентов все опасны, никого нельзя недооценивать

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Олег Богатов. Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил РИА Новости, что все конкуренты по предстоящему турниру претендентов в Берлине очень опасны и малейшая недооценка соперников может дорого стоить.

Источник: РИА "Новости"

Турнир претендентов стартует в Берлине 10 марта. В нем выступят россияне Карякин, Александр Грищук, Владимир Крамник, американцы Фабиано Каруана, Уэсли Со, армянин Левон Аронян, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и китаец Дин Лижэнь. Победитель соревнования проведет в ноябре 2018 года титульный матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Мамедьяров в последнее время играет хорошо, стабильно, и, безусловно, он будет одним из самых опасных конкурентов, — сказал Карякин. — Но я бы не стал никого недооценивать, все суперсильны. Традиционно очень силен Аронян, но у него раньше в таких турнирах не очень складывалась игра. Если он проведет над собой работу, то будет представлять гигантскую опасность. Естественно, есть Владимир Крамник, самый опытный, пожалуй, участник».

«Есть молодые и опасные Со и Каруана, есть Грищук, который тоже играл в финале турнира претендентов, — добавил гроссмейстер. — Ни одного слабого шахматиста нет».

Собеседник агентства считает, что трудно предсказать итоговый победный результат.

«В прошлом турнире претендентов я занял чистое первое место с результатом “+3”, — отметил Карякин. — Но никогда не знаешь заранее, как все сложится, потому что кто-то может подойти в фантастической форме и набрать “+4” или “+5”. А, возможно, наоборот, все уплотнятся, и “+3” принесет первое место или, по крайней мере, дележ первого места. Я об этом не думаю, просто хочу показать все, на что я способен».

«В мемориале Таля я после сборов тренировал практические навыки, — продолжил шахматист. — И позиции в турнире по быстрым шахматам получал в целом отличные. Но как-то не получалось дожать соперников. Я доволен своим качеством игры, но не количеством очков. Надеюсь, что в турнире претендентов качество будет перерастать в количество».

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