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5 марта, источник: ТАСС

Карякин доволен своей игрой на Мемориале Таля по шахматам

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин доволен победой на турнире по блицу на Мемориале Таля по шахматам и надеется не растерять форму к турниру претендентов. Об этом он заявил журналистам.

Источник: ИТАР-ТАСС

Карякин набрал 10 очков в 13 турах турнира по блицу, опередив ближайшего преследователя американца Хикару Накамуру на 1,5 очка.

«Сложно быть недовольным своей игрой на турнире — играл хорошо, — сказал Карякин. — Считаю, что в каждой партии я боролся и находился в хорошей форме на всем турнире».

Турнир претендентов пройдет в Берлине с 10 по 28 марта. «Между Мемориалом Таля и турниром претендентов нет прямой взаимосвязи. Мне теперь главное не растерять форму и сохранить ее к началу турнира», — заявил Карякин.

В турнире претендентов, помимо Карякина, примут участие россияне Александр Грищук и Владимир Крамник, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, армянин Левон Аронян, китаец Дин Лижэнь, американцы Фабиано Каруана и Уэсли Со. Победитель двухкругового турнира в ноябре 2018 года в Лондоне проведет матч за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.

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