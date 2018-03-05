Карякин доволен своей игрой на Мемориале Таля по шахматам

Источник: ИТАР-ТАСС

Карякин набрал 10 очков в 13 турах турнира по блицу, опередив ближайшего преследователя американца Хикару Накамуру на 1,5 очка.

«Сложно быть недовольным своей игрой на турнире — играл хорошо, — сказал Карякин. — Считаю, что в каждой партии я боролся и находился в хорошей форме на всем турнире».

Турнир претендентов пройдет в Берлине с 10 по 28 марта. «Между Мемориалом Таля и турниром претендентов нет прямой взаимосвязи. Мне теперь главное не растерять форму и сохранить ее к началу турнира», — заявил Карякин.