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4 марта, источник: ТАСС

Карякин остался доволен своим выступлением в рапиде на Мемориале Таля

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский шахматист Сергей Карякин остался доволен итогами турнира по рапиду, который прошел в рамках Мемориала Михаила Таля в Москве. Об этом гроссмейстер рассказал ТАСС.

Источник: ТАСС

По итогам турнира по рапиду Карякин набрал пять очков и поделил второе-четвертое место с американцем Хикару Накамурой и азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым. Победителем стал индиец Вишванатан Ананд.

«В целом, я играл хорошо, не было ни одной плохой позиции за эти девять партий. В семи партиях позиции были равные, а то и более выигрышные, другое дело, что мне не удавалось довести их до победы, все время они завершались вничью. В целом, это показатель хорошей формы, что мне удавалось переигрывать соперников. А тот факт, что в цейтноте мне не удавалось переигрывать соперников, здесь всегда можно прибавить, просто нужно больше концентрации, больше уверенности», — заявил Карякин.

Карякин и Владимир Крамник позднее в марте выступят в турнире претендентов, в котором определится соперник норвежца Магнуса Карлсена в борьбе за звание чемпиона мира. «Победа над Крамником действительно приятна, но это не было самоцелью. Конечно, в личной встрече победить прямого конкурента — что может быть приятней. Это было важно для меня», — рассказал гроссмейстер.

«Здесь нужно сделать поправку на то, что мы не могли светить свои идеи перед турниром претендентов, фактически перед каждой партией я думал, что мне можно играть, а что нет, — добавил Карякин. — Ананду было значительно легче, потому что он не будет играть в Берлине. В принципе, все закономерно, я мог набрать и больше очков, чуть везения не хватило, но тенденция соотношения хороших и плохих позиций меня радует».

Соревнования Мемориала Таля завершатся в понедельник турниром по блицу. Турнир претендентов пройдет с 10 по 28 марта в Берлине. Помимо Карякина и Крамника, в нем примут участие россиянин Александр Грищук, армянин Левон Аронян, китаец Дин Лижэнь, американцы Фабиано Каруана, Уэсли Со и азербайджанец Мамедьяров.

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