Карякин остался доволен своим выступлением в рапиде на Мемориале Таля

Источник: ТАСС

По итогам турнира по рапиду Карякин набрал пять очков и поделил второе-четвертое место с американцем Хикару Накамурой и азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым. Победителем стал индиец Вишванатан Ананд.

«В целом, я играл хорошо, не было ни одной плохой позиции за эти девять партий. В семи партиях позиции были равные, а то и более выигрышные, другое дело, что мне не удавалось довести их до победы, все время они завершались вничью. В целом, это показатель хорошей формы, что мне удавалось переигрывать соперников. А тот факт, что в цейтноте мне не удавалось переигрывать соперников, здесь всегда можно прибавить, просто нужно больше концентрации, больше уверенности», — заявил Карякин.

Карякин и Владимир Крамник позднее в марте выступят в турнире претендентов, в котором определится соперник норвежца Магнуса Карлсена в борьбе за звание чемпиона мира. «Победа над Крамником действительно приятна, но это не было самоцелью. Конечно, в личной встрече победить прямого конкурента — что может быть приятней. Это было важно для меня», — рассказал гроссмейстер.

«Здесь нужно сделать поправку на то, что мы не могли светить свои идеи перед турниром претендентов, фактически перед каждой партией я думал, что мне можно играть, а что нет, — добавил Карякин. — Ананду было значительно легче, потому что он не будет играть в Берлине. В принципе, все закономерно, я мог набрать и больше очков, чуть везения не хватило, но тенденция соотношения хороших и плохих позиций меня радует».