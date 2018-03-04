Индийский шахматист Ананд стал победителем Мемориала Михаила Таля

В третий день турнира были сыграны заключительные три тура по быстрым шахматам, где участники получают на партию по 25 минут с добавлением 10 секунд за каждый ход. Ананд дважды сыграл вничью — с россиянином Сергеем Карякиным и израильтянином Борисом Гельфандом, а также победил российского шахматиста Александра Грищука.