Азербайджанский гроссмейстер Мамедьяров лидирует после первого дня мемориала Таля

В первый день было сыграно три тура по быстрым шахматам. Мамедьяров одержал две победы (над россиянином Петром Свидлером и индийцем Вишванатаном Анандом) и один раз сыграл вничью (с россиянином Владимиром Крамником). Крамник, кроме того, одержал одну победу и потерпел одно поражение.
Российский гроссмейстер Сергей Карякин свои три партии завершил вничью. Россиянин Александр Грищук дважды сыграл вничью и один раз одержал победу. Крамнику, Карякину, Грищуку и Мамедьярову предстоит стартовать в турнире претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, который пройдет в Берлине с 10 по 28 марта.
Также в мемориале Таля принимают участие американец Хикару Накамура, израильтянин Борис Гельфанд, россияне Даниил Дубов, Петр Свидлер, Ян Непомнящий. После трех туров в активе Мамедьярова 2,5 очка, далее идут Ананд, Грищук, Накамура (все — по 2), Карякин, Дубов, Крамник (все — по 1,5), Гельфанд (1), Свидлер, Непомнящий (оба — по 0,5).
В первые три дня турнира будут сыграны девять туров по быстрым шахматам, где участники получают на партию по 25 минут с добавлением 10 секунд за каждый ход. 5 марта состоится блиц-турнир, где будут сыграны 13 туров, в каждой партии участники получают по 5 минут времени с добавлением трех секунд за каждый ход.