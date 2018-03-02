Азербайджанский гроссмейстер Мамедьяров лидирует после первого дня мемориала Таля

Источник: ИТАР-ТАСС

В первый день было сыграно три тура по быстрым шахматам. Мамедьяров одержал две победы (над россиянином Петром Свидлером и индийцем Вишванатаном Анандом) и один раз сыграл вничью (с россиянином Владимиром Крамником). Крамник, кроме того, одержал одну победу и потерпел одно поражение.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин свои три партии завершил вничью. Россиянин Александр Грищук дважды сыграл вничью и один раз одержал победу. Крамнику, Карякину, Грищуку и Мамедьярову предстоит стартовать в турнире претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, который пройдет в Берлине с 10 по 28 марта.

Также в мемориале Таля принимают участие американец Хикару Накамура, израильтянин Борис Гельфанд, россияне Даниил Дубов, Петр Свидлер, Ян Непомнящий. После трех туров в активе Мамедьярова 2,5 очка, далее идут Ананд, Грищук, Накамура (все — по 2), Карякин, Дубов, Крамник (все — по 1,5), Гельфанд (1), Свидлер, Непомнящий (оба — по 0,5).