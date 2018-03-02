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2 марта, источник: ТАСС

Азербайджанский гроссмейстер Мамедьяров лидирует после первого дня мемориала Таля

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедьяров единолично лидирует после первого соревновательного дня мемориала Михаила Таля, который проходит в Москве.

Источник: ИТАР-ТАСС

В первый день было сыграно три тура по быстрым шахматам. Мамедьяров одержал две победы (над россиянином Петром Свидлером и индийцем Вишванатаном Анандом) и один раз сыграл вничью (с россиянином Владимиром Крамником). Крамник, кроме того, одержал одну победу и потерпел одно поражение.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин свои три партии завершил вничью. Россиянин Александр Грищук дважды сыграл вничью и один раз одержал победу. Крамнику, Карякину, Грищуку и Мамедьярову предстоит стартовать в турнире претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, который пройдет в Берлине с 10 по 28 марта.

Также в мемориале Таля принимают участие американец Хикару Накамура, израильтянин Борис Гельфанд, россияне Даниил Дубов, Петр Свидлер, Ян Непомнящий. После трех туров в активе Мамедьярова 2,5 очка, далее идут Ананд, Грищук, Накамура (все — по 2), Карякин, Дубов, Крамник (все — по 1,5), Гельфанд (1), Свидлер, Непомнящий (оба — по 0,5).

В первые три дня турнира будут сыграны девять туров по быстрым шахматам, где участники получают на партию по 25 минут с добавлением 10 секунд за каждый ход. 5 марта состоится блиц-турнир, где будут сыграны 13 туров, в каждой партии участники получают по 5 минут времени с добавлением трех секунд за каждый ход.

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