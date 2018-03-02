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2 марта, источник: ТАСС

Сергей Карякин завершил подготовку к турниру претендентов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин завершил подготовку к турниру претендентов, который пройдет в Берлине. Об этом Карякин заявил ТАСС.

Источник: ТАСС

«Я уже, можно сказать, закончил подготовку к турниру претендентов, — сказал Карякин. — У меня было несколько сборов. Нет прямой зависимости между тем, как я играю здесь, и тем, как сыграю на турнире претендентов. Но в целом сейчас я играю неплохо и доволен».

Говоря о Мемориале Таля, Карякин отметил высокий уровень соперничества на турнире.

«Первый день был разминочным, но я рад, что получил хорошую позицию. У меня были две лучших позиции в трех партиях, другое дело, что я не смог это конвертировать в победу. Соперники сильные, никто проигрывать не хочет, а мне нужно прибавлять», — отметил шахматист.

Турнир претендентов состоится в Берлине с 10 по 28 марта. В соревнованиях, помимо Карякина, примут участие россияне Александр Грищук и Владимир Крамник, армянин Левон Аронян, китаец Дин Лижэнь, американцы Фабиано Каруана, Уэсли Со и азербайджанец Шахрияр Мамедьяров. Победитель двухкругового соревнования в ноябре 2018 года в Лондоне проведет титульный матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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