Сергей Карякин завершил подготовку к турниру претендентов

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«Я уже, можно сказать, закончил подготовку к турниру претендентов, — сказал Карякин. — У меня было несколько сборов. Нет прямой зависимости между тем, как я играю здесь, и тем, как сыграю на турнире претендентов. Но в целом сейчас я играю неплохо и доволен».

Говоря о Мемориале Таля, Карякин отметил высокий уровень соперничества на турнире.

«Первый день был разминочным, но я рад, что получил хорошую позицию. У меня были две лучших позиции в трех партиях, другое дело, что я не смог это конвертировать в победу. Соперники сильные, никто проигрывать не хочет, а мне нужно прибавлять», — отметил шахматист.