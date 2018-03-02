Анастасия Сорокина: Гордимся успехами Ковалева

НАДО ЕЩЕ НЕМНОГО ПОДНАЖАТЬ

— Владислав Ковалев выиграл очень престижный турнир «Аэрофлот опен»! Как председатель Белорусской федерации шахмат, прокомментируйте, пожалуйста, этот результат.

— Успех Владислава — наша гордость! Влад — очень талантливый шахматист, и хочется верить, что этот успех — закономерный показатель его работы и нынешней формы. Шахматы в Белоруссии сейчас на подъеме, мы проводим много международных соревнований и надеемся, что это начало большого пути!

— Ковалев сыграет на супертурнире в Дортмунде. Давно уже белорусских шахматистов не было на таких крупных форумах. Планируется ли какая-то помощь в подготовке гроссмейстера к этому старту?

— Буквально перед «Аэрофлот опен» у сборной Белоруссии состоялся учебно-тренировочный сбор с одним из ведущих тренеров планеты — заслуженным тренером ФИДЕ Владимиром Борисовичем Тукмаковым. По моему мнению, этот сбор тоже стал толчком и мотиватором для победы Влада в турнире. Еще один такой сбор пройдет в июне. Но надо сказать, что шахматистам такого уровня нужен не только тренер, но и постоянные спарринг-партнеры, секунданты. Это все вопрос финансирования.

К счастью, в Белоруссии шахматы имеют огромную поддержку Министерства спорта и туризма, Национального олимпийского комитета, Президентского спортивного клуба. Федерация старается развивать любимый вид спорта своими силами, но на таком уровне, конечно же мы, будем стараться привлекать новых партнеров и спонсоров. Ребята в сборной молодые, талантливые, амбициозные. Надо еще немножко поднажать!

— Вообще, белорусские шахматы сейчас находятся на подъеме, страна планирует претендовать на проведение Всемирной шахматной Олимпиады-2022. Расскажите поподробнее, с чего в Белоруссии начался такой шахматный бум?

— Белоруссия всегда была богата на шахматные таланты — Болеславский, Купрейчик, Дыдышко. Эти фамилии не требуют особых представлений! Гельфанд, Смирин, Александров, Федоров — это было уже следующее поколение талантливых выходцев белорусской шахматной школы. Потом же случился некий спад. Пропал интерес к шахматам. С чем это было связано, мне трудно сказать. К счастью, сейчас ситуация кардинально изменилась. Родители понимают, что детей надо развивать как физически, так и интеллектуально. Открывается много частных шахматных школ, проводятся соревнования как республиканского, так и международного уровня.

Мне кажется, что шахматная Белоруссия переживает второе рождение. Нам доверяют проведение крупнейших шахматных турниров. Только в прошлом году мы провели личный чемпионат Европы, а также первый чемпионат мира среди кадетов в Минске. Оба соревнования прошли на высоком организационном уровне. Поэтому международная федерация шахмат предоставила Беларуси право проведение детских чемпионатов в 2018 и 2019 годах. Все это, конечно же, является дополнительным мотиватором для развития шахмат в Белоруссии.

НАДЕЮСЬ, ШАХМАТЫ ЗАИНТЕРЕСУЮТ МЕЦЕНАТОВ

— Вам как руководителю федерации что хотелось бы поменять в ее структуре, чтобы шахматы получили еще больший импульс для развития?

— Структура федерации у нас выстроена очень грамотно. В прошлом году повсеместно во всех спортивных федерациях Белоруссии прошла реорганизация — федерации возглавили бывшие спортсмены, люди не случайные в каждом из видов спорта. В помощь им был создан попечительский или наблюдательный совет. По моему мнению, выражаясь шахматным языком — это очень правильный ход. У руля стоят люди, которые горят своим делом, которые знают проблемы каждого вида спорта изнутри. Так что все у нас идет отлично!

— В России, где шахматы являются национальным видом спорта, многие шахматисты имеют серьезных спонсоров. Как на примере федерации, так и на примере Сергея Карякина. Возможно ли что-то подобное у вас в республике?

— Конечно, очень бы хотелось верить, что этот древний, интеллектуальный вид спорта заинтересует белорусских меценатов, которые помогут развивать шахматы в нашей стране. На данном этапе наш главный помощник — «Белаэронавигация». Благодаря Леониду Николаевичу Чуро — председателю попечительского совета Белорусской федерации шахмат — нам удалось провести чемпионат Белоруссии в новом формате, по программе «Шахматы в музеях», с достаточно приличным призовым фондом. В перспективе, хотелось бы, как и в России, проводить суперфиналы чемпионатов страны. Планов и идей много. Но, естественно, дополнительные средства нужны. Поэтому, конечно же, мы будем очень рады новым предложениям от всех структур и учреждений, неравнодушных к шахматам. Убеждена, что сегодняшние успехи наших шахматистов подтолкнут их к взаимовыгодному сотрудничеству с нашей федерацией.

— Вы являетесь основателем уникальной школы шахмат ФИДЕ в Белоруссии, где дети начинают обучаться с трех лет. Поделитесь секретом успеха, ведь для ребенка в три года трудно не то что научится играть в шахматы, а элементарно выучить алфавит.

— Вы знаете, нет здесь никакого особого секрета. Мы живем в век инновационных технологий. Трехлетний ребенок уже легко управляется со всевозможными гаджетами и наша задача просто направить его интеллектуальное развитие в нужное русло. Уж если игра, так пусть это будут шахматы!