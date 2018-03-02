Анастасия Сорокина: Гордимся успехами Ковалева

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ФКР нашла подозреваемых, подсыпавших допинг Крушельницкому
Холод продлевает жизнь через воздействие на кишечник
Правнука Никиты Михалкова назвали греческим именем
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кроуфорд, Стюарт и «звездные» дети блистали на вечеринке Chanel
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сан-Хосе Шаркс2
Чикаго Блэкхокс1
Хоккей. НХЛ
2-й период
Эдмонтон Ойлерз2
Нэшвилл Предаторз1
Хоккей. НХЛ
2-й период
Аризона Койотс1
Миннесота Уайлд1
Хоккей. НХЛ
3-й период
Даллас Старз3
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида Пантерз3
Нью-Джерси Дэвилз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз8
Питтсбург Пингвинз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз1
Каролина Харрикейнз4
Футбол. Зарубежный
1.03
Алавес1
Леванте0
Футбол. Зарубежный
1.03
Лас-Пальмас1
Барселона1
Футбол. Зарубежный
1.03
Арсенал0
Манчестер Сити3
Футбол. Зарубежный
1.03
Бетис0
Реал Сосьедад0
Хоккей. КХЛ
1.03
Слован4
Динамо Мн2
Хоккей. КХЛ
1.03
Динамо Р3
Йокерит1
Хоккей. КХЛ
1.03
Спартак4
ХК Динамо3
Хоккей. КХЛ
1.03
СКАБ1
Северсталь0
Хоккей. КХЛ
1.03
Торпедо ННОТ2
Витязь1
Хоккей. КХЛ
1.03
Локомотив2
ЦСКА5
Хоккей. КХЛ
1.03
Лада2
Сочи3
Хоккей. КХЛ
1.03
Салават Юлаев4
Ак Барс2
Хоккей. КХЛ
1.03
Югра0
Автомобилист3
Хоккей. КХЛ
1.03
Металлург Мг3
Нефтехимик2
Все события
РФ сделала выводы после случая с Су-25: в бой вернутся Су-35 -СМИ
CAS снова заступился за российских спортсменов
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
«Анжи» и «Рубин» открывают весеннюю программу чемпионата России
«Спартак» сыграет с ЦСКА в первом раунде плей-офф КХЛ
Жена Никиты Преснякова покрасила волосы в лиловый цвет
Джоли обратилась к психотерапевту из-за слухов о Питте и Энистон
Холод продлевает жизнь через воздействие на кишечник
Молодая британка бодрствует всего по три часа в сутки
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Фоторепортажи
8Все золото Пхенчхана. 24 февраля
40Церемония закрытия Олимпиады: как это было
01:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Анастасия Сорокина: Гордимся успехами Ковалева

Председатель Белорусской федерации шахмат рассказала, как развивается этот вид спорта в стране.

НАДО ЕЩЕ НЕМНОГО ПОДНАЖАТЬ

— Владислав Ковалев выиграл очень престижный турнир «Аэрофлот опен»! Как председатель Белорусской федерации шахмат, прокомментируйте, пожалуйста, этот результат.

— Успех Владислава — наша гордость! Влад — очень талантливый шахматист, и хочется верить, что этот успех — закономерный показатель его работы и нынешней формы. Шахматы в Белоруссии сейчас на подъеме, мы проводим много международных соревнований и надеемся, что это начало большого пути!

— Ковалев сыграет на супертурнире в Дортмунде. Давно уже белорусских шахматистов не было на таких крупных форумах. Планируется ли какая-то помощь в подготовке гроссмейстера к этому старту?

— Буквально перед «Аэрофлот опен» у сборной Белоруссии состоялся учебно-тренировочный сбор с одним из ведущих тренеров планеты — заслуженным тренером ФИДЕ Владимиром Борисовичем Тукмаковым. По моему мнению, этот сбор тоже стал толчком и мотиватором для победы Влада в турнире. Еще один такой сбор пройдет в июне. Но надо сказать, что шахматистам такого уровня нужен не только тренер, но и постоянные спарринг-партнеры, секунданты. Это все вопрос финансирования.

К счастью, в Белоруссии шахматы имеют огромную поддержку Министерства спорта и туризма, Национального олимпийского комитета, Президентского спортивного клуба. Федерация старается развивать любимый вид спорта своими силами, но на таком уровне, конечно же мы, будем стараться привлекать новых партнеров и спонсоров. Ребята в сборной молодые, талантливые, амбициозные. Надо еще немножко поднажать!

— Вообще, белорусские шахматы сейчас находятся на подъеме, страна планирует претендовать на проведение Всемирной шахматной Олимпиады-2022. Расскажите поподробнее, с чего в Белоруссии начался такой шахматный бум?

— Белоруссия всегда была богата на шахматные таланты — Болеславский, Купрейчик, Дыдышко. Эти фамилии не требуют особых представлений! Гельфанд, Смирин, Александров, Федоров — это было уже следующее поколение талантливых выходцев белорусской шахматной школы. Потом же случился некий спад. Пропал интерес к шахматам. С чем это было связано, мне трудно сказать. К счастью, сейчас ситуация кардинально изменилась. Родители понимают, что детей надо развивать как физически, так и интеллектуально. Открывается много частных шахматных школ, проводятся соревнования как республиканского, так и международного уровня.

Мне кажется, что шахматная Белоруссия переживает второе рождение. Нам доверяют проведение крупнейших шахматных турниров. Только в прошлом году мы провели личный чемпионат Европы, а также первый чемпионат мира среди кадетов в Минске. Оба соревнования прошли на высоком организационном уровне. Поэтому международная федерация шахмат предоставила Беларуси право проведение детских чемпионатов в 2018 и 2019 годах. Все это, конечно же, является дополнительным мотиватором для развития шахмат в Белоруссии.

НАДЕЮСЬ, ШАХМАТЫ ЗАИНТЕРЕСУЮТ МЕЦЕНАТОВ

— Вам как руководителю федерации что хотелось бы поменять в ее структуре, чтобы шахматы получили еще больший импульс для развития?

— Структура федерации у нас выстроена очень грамотно. В прошлом году повсеместно во всех спортивных федерациях Белоруссии прошла реорганизация — федерации возглавили бывшие спортсмены, люди не случайные в каждом из видов спорта. В помощь им был создан попечительский или наблюдательный совет. По моему мнению, выражаясь шахматным языком — это очень правильный ход. У руля стоят люди, которые горят своим делом, которые знают проблемы каждого вида спорта изнутри. Так что все у нас идет отлично!

— В России, где шахматы являются национальным видом спорта, многие шахматисты имеют серьезных спонсоров. Как на примере федерации, так и на примере Сергея Карякина. Возможно ли что-то подобное у вас в республике?

— Конечно, очень бы хотелось верить, что этот древний, интеллектуальный вид спорта заинтересует белорусских меценатов, которые помогут развивать шахматы в нашей стране. На данном этапе наш главный помощник — «Белаэронавигация». Благодаря Леониду Николаевичу Чуро — председателю попечительского совета Белорусской федерации шахмат — нам удалось провести чемпионат Белоруссии в новом формате, по программе «Шахматы в музеях», с достаточно приличным призовым фондом. В перспективе, хотелось бы, как и в России, проводить суперфиналы чемпионатов страны. Планов и идей много. Но, естественно, дополнительные средства нужны. Поэтому, конечно же, мы будем очень рады новым предложениям от всех структур и учреждений, неравнодушных к шахматам. Убеждена, что сегодняшние успехи наших шахматистов подтолкнут их к взаимовыгодному сотрудничеству с нашей федерацией.

— Вы являетесь основателем уникальной школы шахмат ФИДЕ в Белоруссии, где дети начинают обучаться с трех лет. Поделитесь секретом успеха, ведь для ребенка в три года трудно не то что научится играть в шахматы, а элементарно выучить алфавит.

— Вы знаете, нет здесь никакого особого секрета. Мы живем в век инновационных технологий. Трехлетний ребенок уже легко управляется со всевозможными гаджетами и наша задача просто направить его интеллектуальное развитие в нужное русло. Уж если игра, так пусть это будут шахматы!

Шахматное королевство — это особый мир, это спорт, наука и искусство одновременно. И мы очень плавно, в игровой форме погружаем детишек в этот мир волшебства, самостоятельного принятия решений, первой ответственности. Но самый главный секрет — это любить то, что ты делаешь, и делать это с полной отдачей. Радуясь каждому маленькому шагу, каждому успеху!

Дичь дня. Загитовой сорвали тренировку
«Анжи» и «Рубин» открывают весеннюю программу чемпионата России
«Спартак» сыграет с ЦСКА в первом раунде плей-офф КХЛ
20-летний россиянин завоевал золото ЧМ в прыжках в высоту
Крушельницкий заявил, что «теперь почти никому не доверяет»
«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче чемпионата Англии
Ковальчук стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ
ЦСКА разгромил «Маккаби» в гостевом матче Евролиги
Спорт-Экспресс
Авто
Путин обозначил сроки открытия движения по мосту в Крым По словам президента, автомобильное движение по мосту через Керченский пролив должно открыться уже «через несколько месяцев»
Hi-Tech
Найден новый подслушивающий вирус для Android Специалисты обнаружили зловредное программное обеспечение. Чем оно опасно?
Кино
Башаров с дочерью, Тарасова и Бикович на премьере фильма Показ нового российского экшна «За гранью реальности» посетили многие звезды кино и телевидения
Недвижимость
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Названы сроки переезда Минкомсвязи в «Москва-Сити»
В Москве появился первый собственник жилья по реновации
Леди
Дроны, драконы и другие детали на букву «Д» с Недели моды К новому сезону дизайнеры еще плотнее подсели на соцсети и показы сделали как доктор прописал: ради лайков и «себяшек» со звездными гостями
Дети
Российские врачи спасли новорожденного весом в 420 граммов Младенец родился намного раньше положенного срока.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь