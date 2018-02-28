Белорус Ковалев стал победителем шахматного фестиваля «Аэрофлот Опен»
ТАСС, 28 февраля. Белорусский гроссмейстер Владислав Ковалев стал победителем главного турнира шахматного фестиваля «Аэрофлот Опен». Соревнования проходят в Москве.
ТАСС, 28 февраля. Белорусский гроссмейстер Владислав Ковалев стал победителем главного турнира шахматного фестиваля «Аэрофлот Опен». Соревнования проходят в Москве.
В заключительном матче Ковалев, который перед началом соревнований находился на 16-м месте рейтинга среди всех участников (2641 пункт), сыграл вничью с Габриэлем Саркисяном из Армении. В итоге Ковалев набрал семь баллов, гарантировав себе первое место в турнирной таблице. Остальные встречи последнего тура закончатся позднее в среду.
Фестиваль «Аэрофлот Опен» на призы российской авиакомпании проводится в 16-й раз, общий призовой фонд составляет 120 тыс. евро. Победитель главного турнира получит 18 тыс. евро и право принять участие в супертурнире в Дортмунде, который пройдет в июле.
1 марта в рамках фестиваля состоится турнир по блицу.