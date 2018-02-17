«Постараемся показать максимальный результат». Наставник женской сборной Казахстана — о подготовке к Шахматной олимпиаде

В нынешнем году престижный командный турнир пройдет с 23 сентября по 7 октября в Батуми (Грузия). По предварительной информации, в нем выступят более двух тысяч шахматистов из 180 стран. На женскую команду Казахстана возлагаются особые надежды. Нашим примам вполне по силам войти в число десяти сильнейших команд мира.

За всю историю выступления на шахматных олимпиадах казахстанские дамы дважды входили в элитную десятку. Впервые это событие случилось в 1996 году в Ереване (Армения). Тогда женская сборная РК заняла восьмое место. В те годы в главную команду нашей страны входили воспитанницы советской школы шахмат Гульнара Сахатова, Флюра Хасанова, Тамара Клинк и Татьяна Сергеева. Три игрока из этого знаменитого квартета уже давно не занимаются шахматами. Лишь Флюра Сиреньевна передает свой опыт подрастающему поколению в Алматы.

Второй прорыв случился уже в 2014 году в Тромсе (Норвегия). Четыре года назад наша женская команда ворвалась в мировую элиту, где заняла шестое место! Что отрадно, в сборной РК выступали уже воспитанницы чисто казахстанской школы шахмат. Норвежское чудо сотворили Гулисхан Нахбаева, Динара Садуакасова, Жансая Абдумалик, Мадина Давлетбаева и Гульмира Даулетова.

Правда, два года спустя случился обидный провал. По итогам Шахматной олимпиады в Баку (Азербайджан) женская сборная РК скатилась на 37-е место.

— У команды долгое время наблюдался планомерный рост, — объяснял корреспонденту «Литера» главный тренер сборной Казахстана по шахматам, гроссмейстер Рустам Хуснутдинов. — Судите сами, в 2012 году в Стамбуле сборная РК заняла 12-е место. Два года спустя в Тромсе поднялась на шестую строчку в рейтинге. Правда, в Баку мы скатились на 37-е место. Мне трудно судить о причинах провала, ведь в тот период я еще не работал с национальной женской сборной. Могу лишь высказать свои догадки.

На мой взгляд, тогда нашу команду подвел психологический настрой. Вспомните, накануне отправки в Баку в некоторых СМИ прошла волна негативной информации о команде, что не могло не отразиться на общем настрое команды. К тому же в столицу Азербайджана сборная РК отправилась не самым сильным составом. На престижном турнире не смогла выступить Динара Садуакасова. Я считаю, что это и есть два ключевых фактора неудачного выступления женской команды Казахстана по шахматам на Олимпиаде-2016.

Поэтому сейчас мы совместно с Федерацией шахмат РК прилагаем максимум усилий, чтобы не повторять прошлых ошибок. Постараемся сделать все возможное, чтобы в Батуми выступили сильнейшие шахматистки нашей страны. Моя задача — к выступлению в Батуми вывести девушек на пик формы.

— Какая задача поставлена перед женской сборной Казахстана по шахматам на Олимпиаду-2018?

— Как таковой жесткой задачи войти в ТОП-10 перед нами не ставится. На этот счет скажу обтекаемо: постараемся показать максимальный результат. Если говорить откровенно, мы рассчитываем на попадание в десятку. Здесь много своих подводных камней. Олимпиада — очень серьезный турнир, в котором выступает не менее 180 команд. Тем это состязание и уникально. В мире больше нет других командных состязаний, в которых бы одновременно принимало участие такое количество национальных сборных. Поэтому при огромном количестве соперников автоматически возрастает фактор случайности: можешь обыграть несколько сильных соперников, потом проиграть завзятому аутсайдеру.

— Недавно вы проводили в Алматы совместные учебно-тренировочные сборы с женской сборной Украины. Теперь подыскиваете для казахстанских шахматисток новых спарринг-партнеров. Уже известно, кто станет нашим очередным соперником?

— Скорее всего, мы поработаем совместно с женской сборной Армении. Тоже очень сильная команда. Шахматистки из этой страны принимали участие в командном чемпионате мира—2017 в Ханты-Мансийске. Уточню, что это закрытый международный турнир, куда допускаются только десять лучших сборных. К тому же они регулярно входят в ТОП-10 лучших дружин по итогам Шахматных олимпиад.

Пока идут переговоры на уровне национальных федераций. Думаю, они приедут к нам в Алматы. Дело в том, что наши ведущие игроки Гульмира Даулетова и Гулисхан Нахбаева — молодые мамы. Им пока тяжело надолго уезжать за рубеж. Поэтому стараемся подобные мероприятия проводить в родных стенах.

— У профессиональных шахматисток есть собственный график выступлений. Как вам удается совмещать личные и командные интересы?

— Мы постоянно на связи: консультируемся, обсуждаем… Одним словом, держим руку на пульсе. Стараемся донести до наших шахматисток, что командные турниры — приоритетные состязания для каждого игрока. Казахстанские девушки прекрасно это понимают и с удовольствием выступают за честь страны. Тут проблем нет.

По организации и определению сроков проведения учебно-тренировочных сборов, не скрою, порой возникают накладки. До Шахматной олимпиады в Батуми у нас запланировано четыре УТС. Помимо этого каждый кандидат в национальную команду присылает свои графики выступления на соревнованиях, проведения индивидуальных сборов и т. д. Мы выбираем окно, которое всех устраивает, после чего собираемся все вместе.

Следующие сборы, скорее всего, пройдут в мае в Алматы. Всех этот город устраивает: здесь тепло. К тому же, в южной столице находится офис Федерации шахмат РК. В случае необходимости можно оперативно решить любые бытовые проблемы плюс это уже проторенная дорожка: мы занимается всегда в одном и том же месте. Всех такие условия вполне устраивают.

Как я уже сказал, у нас в команде есть молодые мамы и мы не можем уезжать далеко. Но в планах, когда их дети чуть подрастут, устроить УТС где-нибудь в Боровом.

— Кто для вас самый принципиальный соперник?