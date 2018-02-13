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13 февраля, источник: Sports.kz

Оппонент Асаубаевой отказался от «детектора лжи»

Тренер российской сборной по шахматам Евгений Соложенкин, с которым намеревается судиться сторона Бибисары Асаубаевой, отказался от «детектора лжи», рассказал в соцсети адвокат шахматистки Александр Добровинский.

По словам Добровинского, авторы телепрограммы «На самом деле», которая выходит на Первом канале, связались с семьей Бибисары и пригласили на съемки.

«Программа использует детектор лжи и таким образом выводит лжецов на чистую воду. Так вот, несколько дней назад нам позвонил редактор программы и предложил встретиться сторонам в честном поединке, на этом самом детекторе. Сторона Бибисары, естественно, немедленно согласилась, — рассказал юрист.

Адвокат добавил, что в ответ на аналогичное предложение Евгению Соложенкину авторы телепрограммы получили резкий отказ.

«Соложенкин завизжал в телефон, чтобы от него отстали, что он никуда не пойдет и что ни на какие детекторы лжи он не согласится, — написал Добровинский.

В конце января вокруг 13-летней шахматистки Бибисары Асаубаевой, переехавшей вместе с родителями из Казахстана в Россию, разгорелся скандал. Девочку обвинили в использовании электронных подсказок во время чемпионата мира. Такое заявление сделал тренер по шахматам Евгений Соложенкин, чья дочь проигрывала Асаубаевой. Бибисара, несмотря на последовавшие после этого проверки, показала на чемпионате мира высокий результат, заняв второе место. Узнав о том, что прославленная шахматистка подверглась необоснованным обвинениям, защищать честь Бибисары вызвался известный адвокат Александр Добровинский. На Соложенкина подали в суд. Первое заседание назначено на 5 марта.

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