Оппонент Асаубаевой отказался от «детектора лжи»

По словам Добровинского, авторы телепрограммы «На самом деле», которая выходит на Первом канале, связались с семьей Бибисары и пригласили на съемки.

«Программа использует детектор лжи и таким образом выводит лжецов на чистую воду. Так вот, несколько дней назад нам позвонил редактор программы и предложил встретиться сторонам в честном поединке, на этом самом детекторе. Сторона Бибисары, естественно, немедленно согласилась, — рассказал юрист.

Адвокат добавил, что в ответ на аналогичное предложение Евгению Соложенкину авторы телепрограммы получили резкий отказ.

«Соложенкин завизжал в телефон, чтобы от него отстали, что он никуда не пойдет и что ни на какие детекторы лжи он не согласится, — написал Добровинский.