Ломасов стал победителем шахматного турнира Moscow Open

Второе место занял израильский гроссмейстер Тамир Набати, в последнем туре обыгравший Владимира Захарцова и отставший от Ломасова на 0,5 очка. Третье место заняли Максим Вавулин, Никита Афанасьев и гроссмейстер Артем Тимофеев. Бронзу по дополнительным показателям завоевал Вавулин. В турнире приняли участие 220 шахматистов из 29 стран.

В женском турнире победу одержала российский гроссмейстер Анастасия Боднарук, набравшая 8 очков из 9 возможных. По 7 очков набрали ее соотечественницы Алина Кашлинская, Полина Шувалова и Марина Нечаева, а также украинка Юлия Осьмак. По дополнительным показателям серебро выиграла Кашлинская, бронзовая награда досталась Нечаевой. Всего в соревновании участвовали 120 шахматисток из 12 стран.

Победителем турнира любителей стал Игорь Волков, второе место занял Марат Денишев, третьим стал Алексей Еврокимов. Всего в турнире любителей приняли участие 324 человека.