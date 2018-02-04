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4 февраля, источник: ТАСС

Ломасов стал победителем шахматного турнира Moscow Open

ТАСС, 4 февраля. Россиянин Семен Ломасов в заключительном туре международного фестиваля Moscow Open обыграл соотечественника, мастера Международной шахматной федерации (FIDE) Максима Самусенко и стал победителем турнира. По итогам девяти туров Ломасов набрал 8 очков.

Второе место занял израильский гроссмейстер Тамир Набати, в последнем туре обыгравший Владимира Захарцова и отставший от Ломасова на 0,5 очка. Третье место заняли Максим Вавулин, Никита Афанасьев и гроссмейстер Артем Тимофеев. Бронзу по дополнительным показателям завоевал Вавулин. В турнире приняли участие 220 шахматистов из 29 стран.

В женском турнире победу одержала российский гроссмейстер Анастасия Боднарук, набравшая 8 очков из 9 возможных. По 7 очков набрали ее соотечественницы Алина Кашлинская, Полина Шувалова и Марина Нечаева, а также украинка Юлия Осьмак. По дополнительным показателям серебро выиграла Кашлинская, бронзовая награда досталась Нечаевой. Всего в соревновании участвовали 120 шахматисток из 12 стран.

Победителем турнира любителей стал Игорь Волков, второе место занял Марат Денишев, третьим стал Алексей Еврокимов. Всего в турнире любителей приняли участие 324 человека.

Партии фестиваля Moscow Open проходили в здании Российского государственного социального университета (РГСУ). Moscow Open прошел в Москве в 14-й раз подряд. Общий призовой фонд составил 4,5 млн рублей, из которых победитель главного мужского турнира получит 500 тысяч, женского — 200 тысяч.

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