Филатов пошел на второй срок

Источник: Спорт-Экспресс

Их победителем стал Андрей Филатов, уже занимавший этот пост четыре последних года.

Кандидату Сергею Нестерову пришлось сократить изложение своей программы с десяти минут до минуты. Все остальное время заняла критика действующего главы Российской шахматной федерации Андрея Филатова. Во время съезда делегатов РШФ Нестеров довольно агрессивно оппонировал Филатову, который шел избираться на второй срок. Из зала в ответ на реплики Нестерова часто неслись смешки и претензии. Когда Филатов спросил Нестерова о команде, которую он планирует сформировать в руководстве федерации, тот сказал: «Андрей Васильевич, мы вас оставим. И всех вице-президентов».

— Я оставаться точно не буду. Ни в каком качестве, — отрезал Филатов.

— Как угодно.

«Есть вопросы?» — устало спросил глава ОКР Александр Жуков, который вел первую часть съезда. Почти все реплики к Нестерову звучали гневно.

— Вы не вернули деньги за детский турнир, — предъявлял кандидату претензии один из делегатов. — И в последнее время вообще дискредитируете РШФ.

— А вы кто такой вообще, скажите? — парировал кандидат.

— Федерация шахмат Краснодарского края. Президент.

БУДУ БОРОТЬСЯ ЗА СВОИ ПРАВА

Главным оппозиционером на выборах выступал, конечно, не Нестеров, а Кирсан Илюмжинов. Еще 17 декабря глава ФИДЕ заявлял, что идти в президенты РШФ не планирует. Хотя не исключал такого варианта, «если руководители региональных федераций шахмат обратятся с таким предложением» — и, видимо, обратились. Зачем Илюмжинову понадобилась РШФ, понятно: исполком ФИДЕ настроен против его выдвижения на выборах главы федерации в 2018 году. Причина — санкции, наложенные на Илюмжинова Минфином США. Высокий пост в РШФ мог серьезно повысить акции Илюмжинова.

Впрочем, глава ФИДЕ первым снял свою кандидатуру, когда до процедуры голосования было еще далеко. «Сконцентрируюсь на международной деятельности и доведении количества играющих до одно миллиарда человек», — объяснил свое решение Илюмжинов.

РАССМОТРИМ ВОПРОС О ДОЛГАХ

Вслед за Илюмжиновым свою кандидатуру также сняли Эдуард Субоч и тот же Сергей Нестеров. Оба — в пользу Ивана Старикова, главного оппонента Филатова, бывшего вице-мэра Новосибирска, сенатора и депутата.

В ответ на очередную претензию Нестерова -уже после самоотвода — Филатов поинтересовался: «Мы сейчас рассмотрим вопрос о вашей задолженности. Есть риск вашего запрета на посещение любых мероприятий ФИДЕ. Хотел бы, чтобы вы подтвердили, что закроете задолженность перед ФИДЕ».

— У меня нет задолженности перед ФИДЕ, — уверял Нестеров и снова стал гнуть свою линию. — Такой накал вокруг РШФ продолжится?

— Если Федерацией будут руководить такие, как вы — продолжится, — заявил Филатов.

Филатова Стариков винил в оторванности от регионов, в том, что он «прикрывается» фильмом об успехах РШФ и выступлениями гроссмейстеров вместо того, чтобы говорить самому, и «превращении общественной организации в корпорацию». А еще утром Старикова возмутило, что в зал не пустили его сторонников, знатоков «Что? Где? Когда?» Виктора Сиднева и Александра Бялко. Как Стариков собирался обеспечивать финансирование федерации, хотя бы сопоставимое с тем, что привлек Филатов, кандидат не уточнял.

ХОРОШИЙ ПОЗИТИВНЫЙ ЗНАК

— Я многим обязан федерации. За эти четыре года было сделано очень много, — высказался в поддержку Филатова Сергей Карякин. — Федерация поддерживала меня, когда я боролся за шахматную корону, и поддерживает до сих пор. РШФ многое делает как для профессионального спорта, так и для массового, и для детей. Я бы хотел, чтобы делегаты посмотрели на проделанную работу. Хотел бы всех призвать поддержать Андрея Васильевича.

Карякину вторили также Валентина Гунина и Александр Рязанцев. Ранее кандидатуру Филатова поддержал Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента РФ и глава Попечительского совет РШФ. Победа Филатова казалось неизбежной, в итоге двух оставшихся претендентов (кроме Старикова им был Заурбек Мальсагов) действующий глава РШФ победил за явным преимуществом, набрав 56 голосов.

— Выборы получились совершенно справедливыми. Видно, что РШФ двигается в правильном направлении. Большинство федераций поддержали Андрея Филатова — хороший, позитивный знак, — подчеркнул Александр Жуков.

НЕ ХВАТАЕТ ПЕДАГОГОВ ПО ШАХМАТАМ

— Хотел бы выразить большую благодарность делегатам, которые приняли активное участие в выборном процессе, — сказал после своего избрания Филатов. — Выборы состоялись, я победил в первом туре. Очень признателен и попечительскому совету, и делегатам за доверие, оказанное моей команде. Мы и дальше будем работать для популяризации шахмат в России.

— Что обсуждалось на съезде?

— Шахматные федерации в регионах должны развиваться. В стране огромный интерес к спорту и шахмат в частности. Есть положительные критерии развития. Много инициативы идет от родителей. Нужно привлекать больше шахматных специалистов для обучения детей. Есть решение министра образование о введении факультативных уроков шахмат в младших классах. Сейчас на съезде мы обсуждали, как лучше наладить эту работу. Пока специалистов не хватает, шахматных педагогов — большой дефицит. Будем применять современные технологии, интернет, чтобы обучать шахматных педагогов. Намерены привлекать специалистов «Сириуса» (образовательного центра для одаренных детей в Сочи. — Прим. «СЭ»), которые проводят шахматные всеобучи и готовят педагогов.

— Каков главный приоритет федерации?

— Детские шахматы. Сегодня в мире обширная конкуренция за интеллектуальную элиту, и мы будем ее формировать начиная с детства через шахматы. Есть анализ о том, какой эффект несут шахматы и в борьбе с наркотиками. Ребенок, который закончил шахматную школу, никогда не употребляет наркотики. Сколько ученых и математиков занимались шахматами! Приведу пример Жореса Алферова.

— Почему вы выразили поддержку на выборах главы ФИДЕ не только Кирсану Илюмжинову, но и Анатолию Карпову?

— Мы сегодня поддержали морально двух кандидатов, которые заявились. Вполне возможно и допустимо, что от России будут и другие кандидаты, которые захотели бы выдвинуться на пост президента ФИДЕ. Сегодня ни один из кандидатов не представил свою команду. Мы должны четко понимать и представлять этих людей. Как вы знаете, всякое бывает в спорте. Ждем, что к следующему наблюдательному совету команды будут сформированы. Но чтобы не терять темп и вести предвыборную кампанию (а Кирсан Илюмжинов и Анатолий Карпов активно перемещаются по миру и ведут агитацию и дискуссию), мы решили поддержать двоих кандидатов.