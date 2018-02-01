Аронян стал победителем шахматного турнира в Гибралтаре

После 10-го тура фестиваля по 7,5 очков набрали семь шахматистов: американец Хикару Накамура, венгр Рихард Раппорт, россиянин Никита Витюгов, англичанин Майкл Адамс, вьетнамец Ле Куанг Льем, Аронян и Вашье-Лаграв. В полуфиналы прошли четыре участника с лучшими дополнительными показателями, где Аронян обыграл Раппопорта, а Вашье-Лаграв победил Накамуру.