Дубов в числе лидеров перед заключительным туром на шахматном турнире в Гибралтаре

В девятом туре победы одержали российские шахматисты Михаил Антипов и Валентина Гунина. Вничью сыграли Никита Витюгов, Григорий Опарин, Владимир Епишин, Павел Трегубов, Александр Мотылев, Александра Костенюк, Екатерина Лагно и Александра Горячкина. Уступили Андрей Есипенко, Сергей Григорянц, Анастасия Парамзина и Юрий Горячкин.

После девяти туров первое место делят Дубов, американец Хикару Накамура, Вашье-Лаграв, венгр Рихард Раппорт и армянин Левон Аронян, набравшие по 7 очков. Витюгов, Антипов и Опарин имеют в активе по 6,5 очка.