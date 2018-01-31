Сергей Карякин поднялся на 13-е место в рейтинге FIDE

В активе Карякина 2763 очка. Другой российский гроссмейстер Владимир Крамник поднялся с седьмого на третье место, на его счету 2800 очков. Возглавляет рейтинг чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2834), вторую позицию занимает азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (2814).

Россиянин Александр Грищук идет на 12-м месте (2767), Петр Свидлер — на 14-м (2760), Ян Непомнящий — на 16-м (2751), Дмитрий Яковенко — на 21-м (2744),