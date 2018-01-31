Молдавский шахматист Бологан объявил о возобновлении карьеры после пятилетнего перерыва

«Я считаю, что еще могу проявить себя и привезти в Молдавию высокие награды с самых престижных шахматных турниров», — сказал Бологан. В ближайшее время он рассчитывает принять участие в открытом турнире «Аэрофлота», чемпионате Европы, а также наиболее значимых международных соревнованиях по быстрым шахматам.
Гроссмейстер рассказал, что с 2012 года решил сконцентрироваться на тренерской карьере, для чего отправился тренировать сборную Катара. «Этот шаг сказался на моей профессиональной карьере. Если пять лет назад я занимал 15-е место в международном рейтинге, то сегодня — 261-е», — с сожалением отметил спортсмен.
Бологан представлял Молдавию на шахматных олимпиадах в Маниле (1992), Москве (1994), Ереване (1996), Элисте (1998), Бледе (2002) и Кальвии (2004). Среди достижений шахматиста — выигрыш супертурнира в Дортмунде в 2003 году, где он опередил таких шахматистов, как Вишванатан Ананд и Владимир Крамник. Также выступал за немецкие, французские и российские клубы.