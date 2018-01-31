Молдавский шахматист Бологан объявил о возобновлении карьеры после пятилетнего перерыва

«Я считаю, что еще могу проявить себя и привезти в Молдавию высокие награды с самых престижных шахматных турниров», — сказал Бологан. В ближайшее время он рассчитывает принять участие в открытом турнире «Аэрофлота», чемпионате Европы, а также наиболее значимых международных соревнованиях по быстрым шахматам.

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Гроссмейстер рассказал, что с 2012 года решил сконцентрироваться на тренерской карьере, для чего отправился тренировать сборную Катара. «Этот шаг сказался на моей профессиональной карьере. Если пять лет назад я занимал 15-е место в международном рейтинге, то сегодня — 261-е», — с сожалением отметил спортсмен.