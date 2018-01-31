Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов»
Японка судится с властями из-за принудительной стерилизации
При какой температуре нельзя гулять с ребенком
В Петербурге сдают квартиру, в которой жил Гнойный
Мишель Обама рассказала о таинственном подарке
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Челси
Борнмут
Футбол. Зарубежный
22:45
Эвертон
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:45
Ньюкасл Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
22:45
Саутгемптон
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Стоук Сити
Уотфорд
Хоккей. НХЛ
1.02
Торонто Мэйпл Ливз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
1.02
Детройт Ред Уингз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
1.02
Вашингтон Кэпиталз
Филадельфия Флайерз
Все события
Китай отреагировал на «кремлевский список» США
США сравнили урожай зерновых в Крыму и на Украине
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
Конец эпохи. Что означает уход Обамейянга из «Боруссии»
Смолов: Продолжу играть в «Краснодаре» и буду ждать предложения
Пелагея в роскошной шубе поддержала мужа на хоккейном матче
Мишель Обама рассказала о таинственном подарке
Индийца насмерть засосало в аппарат МРТ
Расплатой за долгую жизнь станут болезни в старости
В РФ разрешили оформлять жилье в собственность по сроку давности
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ
Фоторепортажи
18ЦСКА отрывается. И группа поддержки — тоже
10Дорогой Алексис. Лукаку и Ибрагимович вместе получают меньше Санчеса
14:47 (мск), источник: ТАСС

Молдавский шахматист Бологан объявил о возобновлении карьеры после пятилетнего перерыва

КИШИНЕВ, 31 января. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Молдавский шахматист Виорел Бологан возвращается в профессиональный спорт после пятилетнего перерыва. На созванной по этому случаю пресс-конференции он объявил о намерении принимать участие в международных турнирах и чемпионатах уже с этого года.

«Я считаю, что еще могу проявить себя и привезти в Молдавию высокие награды с самых престижных шахматных турниров», — сказал Бологан. В ближайшее время он рассчитывает принять участие в открытом турнире «Аэрофлота», чемпионате Европы, а также наиболее значимых международных соревнованиях по быстрым шахматам.

Читайте также
Шахматистки победили стереотипы о женщинах

Гроссмейстер рассказал, что с 2012 года решил сконцентрироваться на тренерской карьере, для чего отправился тренировать сборную Катара. «Этот шаг сказался на моей профессиональной карьере. Если пять лет назад я занимал 15-е место в международном рейтинге, то сегодня — 261-е», — с сожалением отметил спортсмен.

Бологан представлял Молдавию на шахматных олимпиадах в Маниле (1992), Москве (1994), Ереване (1996), Элисте (1998), Бледе (2002) и Кальвии (2004). Среди достижений шахматиста — выигрыш супертурнира в Дортмунде в 2003 году, где он опередил таких шахматистов, как Вишванатан Ананд и Владимир Крамник. Также выступал за немецкие, французские и российские клубы.

 Родченков в суде начал путаться в своих же показаниях
Хочу, чтобы россияне прочувствовали то, что пережила Франция
Конец эпохи. Что означает уход Обамейянга из «Боруссии»
Смолов: Продолжу играть в «Краснодаре» и буду ждать предложения
Гид по Пхёнчхану. Всё, что нужно знать об хоккейном турнире ОИ
Еще и Глушакова потеряли. «Спартак» не забил софийскому ЦСКА
Жиру перешёл из «Арсенала» в «Челси» (видео)
Скелетонист Куликов обвинил Зубкова в подтасовке перед ОИ-2018
«Саутгемптон» отказался от борьбы за Промеса
Новости
Авто
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей Есть ли шанс заработать приличные деньги, имея водительское удостоверение? «Авто Mail.Ru» изучил рынок труда и готов дать точный ответ
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу Музыканты станут наставниками во втором сезоне вокального конкурса для детей-сирот «Ты супер!»
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Названы первые попавшие под реновацию дома
Леди
Жги: сколько калорий ты сжигаешь каждый день, сидя в офисе Эта статья замотивирует тебя приходить на работу пораньше и сидеть там подольше.
Дети
Жена Маликова опубликовала первое фото с новорожденным сыном Мальчику устроили первую семейную фотосессию.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь