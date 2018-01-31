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12:34 (мск), источник: Sports.kz

«Мы обратились к психологам». Мама шахматистки из Казахстана — о крупном скандале

Мама выступающей за Россию юной шахматистки из Казахстана Бибисары Асаубаевой Лиана Танжарикова прокомментировала Sputnik Казахстан разгорающийся вокруг ее дочери скандал.

Ранее знаменитый российский юрист, управляющий партнер московской коллегии адвокатов Александр Добровинский заявил на своей странице в Facebook, что будет защищать Асаубаеву. По словам Добровинского, тренер по шахматам Евгений Соложенкин после чемпионата мира прошлой осенью опубликовал материал, в котором заявил, что выступавшая под российским флагом Асаубаева использовала во время турнира электронные подсказки и советовалась в туалете по телефону с кем-то из гроссмейстеров. Добровинский отмечает, что организаторы чемпионата мира проверили обвинения, но никаких нарушений не обнаружили. В этой атмосфере девочка все равно показала высокий результат, заняв на этом чемпионате мира второе место. В итоге честь Асаубаевой будут защищать в суде, исковое заявление было подано 25 января.

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Танжарикова рассказал Sputnik Казахстан, что подтверждает факты, изложенные в посте юриста. Судебное заседание назначено на 5 марта, дело будет рассматриваться в одном из московских судов.

«Мы выступаем за Россию, несмотря на то, что Соложенкин сделал такое. Во-первых, он все это сделал, не имея никаких реальных доказательств. Его жалоба во время чемпионата мира поступила главным арбитрам, те проверяли абсолютно все: и Сару, и туалеты. Никаких устройств не было найдено, о чем есть заключение арбитра по этому поводу», — сказала Танжарикова по телефону.

Также мама шахматистки рассказала о профессоре Ригане, который проверил партии, где, по словам Соложенкина, Бибисара использовала подсказки.

«Профессор Риган при помощи трех шахматных программ проверил, имеются ли какие-то хотя бы даже подозрения. Но подозрений не возникло вообще», — продолжила женщина.

Она отметила, что не понимает, почему Соложенкин мог сделать такое заявление.

«Шахматисты говорят, что он хотел таким образом выбить нас из колеи, и чтобы Сара не завоевала на том чемпионате никакой медали. После этого инцидента Сара была в достаточно глубокой депрессии», — рассказала Танжарикова.

По ее словам, спортсменка стала плохо спать, хуже есть.

«Все комментарии по этой ситуации она, конечно, читала. Я думаю, что это ее очень сильно выбило из колеи, потому что она даже не могла какой-то период играть, ей было очень плохо. Она не понимала как взрослый мужчина, отец, тренер сборной мог все это сделать. У ребенка не было четкого понимания, она забилась в угол, ей было очень сложно», — поделилась Танжарикова.

«Мы обращались к специалистам, психологам, которые с ней до сих пор продолжают работать. Психологи говорят, что с его стороны это психологическое насилие над ребенком», — добавила она.

Однако, несмотря на произошедшее, шахматистка намерена продолжить свои выступления, заключила Танжарикова.

Бибисара Асаубаева стала выступать на соревнованиях под флагом России с осени 2016 года. Как заявила мама девочки, шахматистка перешла в сборную соседней страны, так как на родине ее недооценили. Сейчас Бибисара живет в Подмосковье, где после переезда в Россию девочке подарили двухкомнатную квартиру. По словам мамы, Бибисара не меняла гражданство Казахстана.

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