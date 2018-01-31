«Мы обратились к психологам». Мама шахматистки из Казахстана — о крупном скандале

Ранее знаменитый российский юрист, управляющий партнер московской коллегии адвокатов Александр Добровинский заявил на своей странице в Facebook, что будет защищать Асаубаеву. По словам Добровинского, тренер по шахматам Евгений Соложенкин после чемпионата мира прошлой осенью опубликовал материал, в котором заявил, что выступавшая под российским флагом Асаубаева использовала во время турнира электронные подсказки и советовалась в туалете по телефону с кем-то из гроссмейстеров. Добровинский отмечает, что организаторы чемпионата мира проверили обвинения, но никаких нарушений не обнаружили. В этой атмосфере девочка все равно показала высокий результат, заняв на этом чемпионате мира второе место. В итоге честь Асаубаевой будут защищать в суде, исковое заявление было подано 25 января.

Танжарикова рассказал Sputnik Казахстан, что подтверждает факты, изложенные в посте юриста. Судебное заседание назначено на 5 марта, дело будет рассматриваться в одном из московских судов.

«Мы выступаем за Россию, несмотря на то, что Соложенкин сделал такое. Во-первых, он все это сделал, не имея никаких реальных доказательств. Его жалоба во время чемпионата мира поступила главным арбитрам, те проверяли абсолютно все: и Сару, и туалеты. Никаких устройств не было найдено, о чем есть заключение арбитра по этому поводу», — сказала Танжарикова по телефону.

Также мама шахматистки рассказала о профессоре Ригане, который проверил партии, где, по словам Соложенкина, Бибисара использовала подсказки.

«Профессор Риган при помощи трех шахматных программ проверил, имеются ли какие-то хотя бы даже подозрения. Но подозрений не возникло вообще», — продолжила женщина.

Она отметила, что не понимает, почему Соложенкин мог сделать такое заявление.

«Шахматисты говорят, что он хотел таким образом выбить нас из колеи, и чтобы Сара не завоевала на том чемпионате никакой медали. После этого инцидента Сара была в достаточно глубокой депрессии», — рассказала Танжарикова.

По ее словам, спортсменка стала плохо спать, хуже есть.

«Все комментарии по этой ситуации она, конечно, читала. Я думаю, что это ее очень сильно выбило из колеи, потому что она даже не могла какой-то период играть, ей было очень плохо. Она не понимала как взрослый мужчина, отец, тренер сборной мог все это сделать. У ребенка не было четкого понимания, она забилась в угол, ей было очень сложно», — поделилась Танжарикова.

«Мы обращались к специалистам, психологам, которые с ней до сих пор продолжают работать. Психологи говорят, что с его стороны это психологическое насилие над ребенком», — добавила она.

Однако, несмотря на произошедшее, шахматистка намерена продолжить свои выступления, заключила Танжарикова.