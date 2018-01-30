Шахматистки победили стереотипы о женщинах

Источник: РИА "Новости"

Статья с результатами анализа опубликована в журнале Psychological Science.

Во многих областях, в том числе в спорте, существуют стереотипы о том, что женщины меньше мужчин способны к такого рода деятельности и, соответственно, их результаты должны быть хуже. Считается, что если женщины применяют такие стереотипы к себе, то это может сделать их тревожнее, что должно негативно сказываться на достижениях женщин. Принимая во внимание существенную половую диспропорцию в мире профессиональных шахмат, этот эффект может оказаться реальным. Некоторые исследования указывают, что женщины действительно хуже играют, если считают, что их соперник — мужчина.

Новое исследование британских ученых ставит под сомнение предыдущие работы. «Наше открытие показывает, что даже известные психологические феномены могут проявляться не всегда, — говорит ведущий автор работы Том Стаффорд из Шеффилдского университета. — Факторы помимо стереотипов оказываются важнее в соревнованиями между мужчинами и женщинами. Анализ настолько большой реальной выборки позволяет с большой уверенностью сделать вывод о надежности результатов».