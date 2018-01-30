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16:01 (мск), источник: Индикатор

Шахматистки победили стереотипы о женщинах

Статистический анализ результатов 160 000 спортсменов и более пяти миллионов шахматных партий позволил установить, что игроки-женщины показывают себя в матчах с мужчинами лучше, чем можно было бы ожидать на основе их официального рейтинга. Данные указывают, что женщины не поддаются влиянию негативных стереотипов о своих способностях в шахматах.

Источник: РИА "Новости"

Статья с результатами анализа опубликована в журнале Psychological Science.

Во многих областях, в том числе в спорте, существуют стереотипы о том, что женщины меньше мужчин способны к такого рода деятельности и, соответственно, их результаты должны быть хуже. Считается, что если женщины применяют такие стереотипы к себе, то это может сделать их тревожнее, что должно негативно сказываться на достижениях женщин. Принимая во внимание существенную половую диспропорцию в мире профессиональных шахмат, этот эффект может оказаться реальным. Некоторые исследования указывают, что женщины действительно хуже играют, если считают, что их соперник — мужчина.

Новое исследование британских ученых ставит под сомнение предыдущие работы. «Наше открытие показывает, что даже известные психологические феномены могут проявляться не всегда, — говорит ведущий автор работы Том Стаффорд из Шеффилдского университета. — Факторы помимо стереотипов оказываются важнее в соревнованиями между мужчинами и женщинами. Анализ настолько большой реальной выборки позволяет с большой уверенностью сделать вывод о надежности результатов».

В работе проанализированы рейтинговые игры под эгидой ФИДЕ (Международная шахматная федерация) с января 2008 по август 2015-го. Всего в выборку попало 150 997 игроков-мужчин и 16 158 женщин. За это время они сыграли 5 558 110 игр. В среднем у мужчин рейтинг немного больше, но женщины выигрывали против мужчин чаще, чем можно было бы ожидать, сравнивая только рейтинги соперников. Это оказалось справедливо для любого диапазона разницы рейтингов.

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