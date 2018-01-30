Карлсен покорил Голландию
Чемпион мира Магнус Карлсен выиграл представительный шахматный турнир в голландском
Чемпион мира Магнус Карлсен выиграл представительный шахматный турнир в голландском
Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен в шестой раз одержал победу в супертурнире в голландском
Магнус часто останавливался в шаге от первого места на турнирах с классическим контролем времени.
Для чемпиона мира победа в
Однако победа далась норвежцу большой ценой, и исход турнира решился на
Но Карлсен не стал доводить дело до решающей партии. Он выиграл белыми первый поединок, а затем второй свел черными вничью, тем самым огорчив подавляющее большинство зрителей, болевших за голландца Гири.
Турнир в
Так, вылетевший еще в первой половине прошлого года из десятки сильнейших Гири провел фантастические две недели. Долгое время шахматиста преследовала «болезнь» ничейных результатов, что отрицательно сказывалась на его позициях в табели о рангах. Однако второе место у себя на родине позволило ему подняться на десятую строчку предварительного рейтинга, перескочив сразу пять мест.
Очень важный для себя турнир провел 15-й чемпион мира индиец Вишванатан Ананд. 48-летний суперветеран завершил соревнования с пятым результатом, проиграв победителю всего одно очко.
В первой половине турнира Ананд и вовсе держался в лидерах, но его подвело единственное поражение от Крамника в седьмом туре.
Своим выступлением
В
Выше всяких похвал выступили Крамник и Мамедьяров, которые набрали всего на
42-летний российский гроссмейстер провел нехарактерный для себя турнир. Несмотря на высокое третье место, 14-й чемпион мира умудрился потерпеть два поражения. Однако смог компенсировать потери шестью победами — больше чем у
Мамедьяров сыграл более стабильно и при одном поражении смог выиграть пять партий. По итогам турнира азербайджанский шахматист поднялся на второе место в предварительном рейтинге, уступая только великому и ужасному Карлсену. Крамник, в свою очередь, и вовсе взлетел на четыре строчки и теперь замыкает тройку лучших.
Уверенно сыграли на турнире и Со с Карякиным. Американец поделил с Анандом пятый результат с восемью очками, а Карякин проиграл полбалла Уэсли. Для Сергея голландские соревнования стали большим успехом, хоть он и занял скромное по своим меркам седьмое место. Главное, что бросается в глаза, — отсутствие поражений у
«Рад, что сыграл без поражений на турнире. Стабильно!
Поздравляю Магнуса и Аниша! Сегодняшний ход Адхибана 35. Ла5 стал лучшим на трунире, — написал Карякин в своем твиттере.
Что касается двух других российских участников Петра Свидлера и Максима Матлакова, то они не смогли записать себе в актив выступление в