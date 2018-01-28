Карлсен стал победителем шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее, Крамник занял третье место
ТАСС, 28 января. Обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен обыграл голландца Аниша Гири на
ТАСС, 28 января. Обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен обыграл голландца Аниша Гири на
В последнем туре Карлсен сыграл вничью с россиянином Сергеем Карякиным, Гири — с китайцем Вэй И. Другой россиянин Владимир Крамник обыграл индийца Адхибана Башкарана, а Максим Матлаков завершил вничью партию с англичанином Гавейном Джонсом, Петр Свидлер — с американцем Фабиано Каруаной. Американец Уэсли Со обыграл китаянку Хоу Ифань, вничью завершилась партия между азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым и индийцем Вишванатаном Анандом.
После заключительного тура первое место между собой делили Карлсен и Гири, которые набрали по 9 очков. На
Крамник занял третье место, набрав 8,5 очка. Далее расположились Мамедьяров (8,5), Ананд, Со (по 8), Карякин (7,5), Свидлер (6), Вэй И (5,5), Джонс, Каруана, Матлаков (по 5), Адхибан (3,5), Хоу Ифань (2,5).
Карлсен в шестой раз одержал победу на супертурнире в
Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Карякин, представлявший тогда Украину.