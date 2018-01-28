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28 января, источник: ТАСС

Карлсен стал победителем шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее, Крамник занял третье место

ТАСС, 28 января. Обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен обыграл голландца Аниша Гири на тай-брейке и одержал победу на супертурнире в голландском Вейк-ан-Зее.

В последнем туре Карлсен сыграл вничью с россиянином Сергеем Карякиным, Гири — с китайцем Вэй И. Другой россиянин Владимир Крамник обыграл индийца Адхибана Башкарана, а Максим Матлаков завершил вничью партию с англичанином Гавейном Джонсом, Петр Свидлер — с американцем Фабиано Каруаной. Американец Уэсли Со обыграл китаянку Хоу Ифань, вничью завершилась партия между азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым и индийцем Вишванатаном Анандом.

После заключительного тура первое место между собой делили Карлсен и Гири, которые набрали по 9 очков. На тай-брейке Карлсен выиграл в первой партии в блиц, вторая завершилась вничью. Таким образом, Карлсен одержал победу на турнире.

Крамник занял третье место, набрав 8,5 очка. Далее расположились Мамедьяров (8,5), Ананд, Со (по 8), Карякин (7,5), Свидлер (6), Вэй И (5,5), Джонс, Каруана, Матлаков (по 5), Адхибан (3,5), Хоу Ифань (2,5).

Карлсен в шестой раз одержал победу на супертурнире в Вейк-ан-Зее. Ранее он становился первым в 2008, 2010, 2013, 2015 и 2016 годах.

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Карякин, представлявший тогда Украину.

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