Карлсен стал победителем шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее, Крамник занял третье место

В последнем туре Карлсен сыграл вничью с россиянином Сергеем Карякиным, Гири — с китайцем Вэй И. Другой россиянин Владимир Крамник обыграл индийца Адхибана Башкарана, а Максим Матлаков завершил вничью партию с англичанином Гавейном Джонсом, Петр Свидлер — с американцем Фабиано Каруаной. Американец Уэсли Со обыграл китаянку Хоу Ифань, вничью завершилась партия между азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым и индийцем Вишванатаном Анандом.

После заключительного тура первое место между собой делили Карлсен и Гири, которые набрали по 9 очков. На тай-брейке Карлсен выиграл в первой партии в блиц, вторая завершилась вничью. Таким образом, Карлсен одержал победу на турнире.

Крамник занял третье место, набрав 8,5 очка. Далее расположились Мамедьяров (8,5), Ананд, Со (по 8), Карякин (7,5), Свидлер (6), Вэй И (5,5), Джонс, Каруана, Матлаков (по 5), Адхибан (3,5), Хоу Ифань (2,5).

Карлсен в шестой раз одержал победу на супертурнире в Вейк-ан-Зее. Ранее он становился первым в 2008, 2010, 2013, 2015 и 2016 годах.