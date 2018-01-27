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01:14 (мск), источник: ТАСС

Шахматный фестиваль в Москве стартует в рамках Кубка России

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Шахматный фестиваль Moscow Open открывается в субботу в российской столице. Соревнование соберет порядка двух тысяч участников из 40 стран, главные турниры для мужчин и женщин являются этапами розыгрыша Кубка России.

Источник: ИТАР-ТАСС

Кубок РГСУ по шахматам Moscow Open традиционно состоит из восьми турниров. Помимо главных турниров — этапов Кубка страны среди мужчин и женщин, во время фестиваля пройдут соревнования среди любителей и ветеранов, а также среди слепых и слабовидящих, состоится первенство студенческой лиги. Запланированы также турнир среди чемпионов школ «Мемориал Олега Журавского» и Гран-при по решению шахматных задач и этюдов — «Мемориал Александра Починка». По окончании основной части фестиваля состоятся дополнительные турниры по блицу — среди взрослых и детей до 15 лет.

Открытие фестиваля пройдет в субботу в актовом зале РГСУ, в этот же день в 16:30 начнутся партии первого тура. Главные турниры пройдут по швейцарской системе из девяти туров, последний из которых запланирован на 4 февраля. Соревнования состоятся с классическим контролем времени — 90 минут на 40 ходов плюс 30 минут с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого.

Мастер-класс от Алексея Дреева

Рейтинг-фаворитами фестиваля являются двукратный чемпион Израиля Тамир Набати и ставшая 10 лет назад самым юным гроссмейстером России и Европы Алина Кашлинская. За победу в турнире ветеранов поборется, среди других, чемпион мира в возрастной категории старше 65 лет Евгений Свешников.

В рамках фестиваля запланированы лекции гроссмейстеров и семинар для судей, состоится международная конференция «Шахматы в системе образования». Мастер-класс проведет трехкратный победитель Всемирной шахматной олимпиады гроссмейстер Алексей Дреев.

Общий призовой фонд составляет 4,5 млн рублей. Из которых победитель главного мужского турнира получит 500 тыс., женского — 200 тыс. От стартового взноса освобождены участники мужского турнира с рейтингом выше 2600 пунктов и женского — свыше 2400.

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