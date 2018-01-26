Карякин обыграл Крамника в 11-м туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее

В остальных партиях тура индиец Вишванатан Ананд победил китаянку Хоу Ифань, американец Уэсли Со обыграл англичанина Гавейна Джонса, норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, американец Фабиано Каруана — с голландцем Анишем Гири, индиец Башкаран Адхибан — с китайцем Вэй И.

После 11 туров в турнире лидируют Гири, Мамедьяров и Карлсен (по 7,5 очков), далее расположились Ананд (7), Крамник, Карякин, Со (по 6,5), Свидлер (5), Матлаков, Вэй И, Каруана (по 4,5), Джонс (4), Адхибан (3,5), Хоу Ифань (2).