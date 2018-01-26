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26 января, источник: ТАСС

Карякин обыграл Крамника в 11-м туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее

ТАСС, 26 января. Российский гроссмейстер Сергей Карякин победил соотечественника Владимира Крамника в 11-м туре шахматного супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.

Источник: ИТАР-ТАСС

Другой россиянин Петр Свидлер сыграл вничью с Максимом Матлаковым.

В остальных партиях тура индиец Вишванатан Ананд победил китаянку Хоу Ифань, американец Уэсли Со обыграл англичанина Гавейна Джонса, норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, американец Фабиано Каруана — с голландцем Анишем Гири, индиец Башкаран Адхибан — с китайцем Вэй И.

После 11 туров в турнире лидируют Гири, Мамедьяров и Карлсен (по 7,5 очков), далее расположились Ананд (7), Крамник, Карякин, Со (по 6,5), Свидлер (5), Матлаков, Вэй И, Каруана (по 4,5), Джонс (4), Адхибан (3,5), Хоу Ифань (2).

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