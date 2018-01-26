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08:56 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Антипов одержал третью победу подряд на шахматном фестивале в Гибралтаре

ТАСС, 26 января. Российский гроссмейстер Михаил Антипов обыграл Антоанету Стефанову из Болгарии в третьем туре шахматного фестиваля, который проходит в Гибралтаре.

Сергей Григорянц оказался сильнее Франческо Сониса (Италия), Никита Витюгов — Аниты Гары (Венгрия), Даниил Дубов — Петера Ломберса (Нидерланды), Владимир Епишин — Флавио Переса (Франция), Валентина Гунина — Рольфа Бергстрёма (Швеция). Андрей Есипенко сыграл вничью с Валентином Драгневым (Латвия), Александр Мотылев — с Пиа Крамлинг (Швеция), Павел Трегубов — с Лансом Хендерсоном де ла Фуэнте (Испания), Екатерина Лагно — с Адамом Козаком (Венгрия), Александра Костенюк — с Клаусом де Франческо (Германия). Григорий Опарин проиграл Нино Бациашвили (Грузия), Александра Горячкина — Максиму Вашье-Лаграву (Франция), Юрий Горячкин — Никласу Хушенбету (Германия), Анастасия Парамзина — Ноэлю Штудеру (Швейцария).

После трех туров семеро шахматистов одержали по три победы, среди них Антипов. На пол-очка меньше набрали 25 шахматистов, в том числе Есипенко и Григорянц.

Традиционный открытый шахматный турнир проводится в Гибралтаре в 16-й раз. Главный турнир фестиваля в Гибралтаре состоит из 10 туров и завершится 1 февраля. Победитель получит 25 тыс. фунтов призовых (около $35 тыс.), лучшая в женском зачете — 15 тыс. фунтов.

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