Разминка перед Берлином

Источник: AFP 2018

Соревнования в Вейк-ан-Зее вышли на финишную прямую. В этом году старейший действующий турнир в истории получается очень зрелищным. Это удивительно еще и потому, что нынешний старт — последний серьезный форум перед турниром претендентов, который пройдет в марте в Берлине. В Голландию приехали пять его участников из восьми, и большинство играет с открытым забралом.

ПИК МАМЕДЬЯРОВА

К турниру Шахрияр Мамедьяров подошел в блестящей форме. Сейчас он уверенно занимает вторую строчку в мировой квалификации, отставая от Магнуса Карлсена всего на 21 пункт. В Голландии Шах, как зовут азербайджанского гроссмейстера в шахматном мире, показывает лучшую игру, не боясь расплескать энергию перед турниром претендентов.

За 10 туров он всего четыре раза завершал партии вничью, одержав пять побед, причем три из них черными. По ощущениям, Мамедьяров сейчас главный фаворит турнира претендентов. Ну, а в Вейк-ан-Зее судьба первого места во многом решится в его матче с Карлсеном.

СОЛИДНЫЙ КРАМНИК

Россиянин Владимир Крамник действует, как всегда, солидно. Ложка дегтя — поражение от голландца Гири. Но чистое второе место с шансами на первое — результат отличный. Крамник всегда немного скромничает, говоря, что его лучшие годы позади. На самом деле он очень хорошо готов. Никто не удивится, если в Берлине он займет первое место и выйдет на матч с Карлсеном. Конечно, сейчас делать выводы рано, но то, что Крамник хочет вновь побороться за корону, — факт. И для того, чтобы это сделать, у него есть все необходимые качества.

ПРЯТКИ КАРЯКИНА

Наш самый знаменитый на сегодняшний день шахматист Сергей Карякин ничего выдающегося в Голландии пока не показал. Уверенная, надежная игра. Может записать себе в актив только победу над Каруаной. С другой стороны, победить принципиального соперника по турниру претендентов очень важно. Заметно, что Карякин прячет все козыри, как и два года назад. Посмотрим, к чему приведет такая тактика. Оптимизма россиянину может добавить то, что его первый и самый надежный партнер — финансовая компания «Альпари» — вновь продлила с ним соглашение на год. Значит, финансисты верят в успех своего подопечного в Берлине.

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ СО?

Новоиспеченный американец филиппинского происхождения Уэсли Со немного притормозил восхождение на Олимп. До последнего тура он играл уверенно. Но болезненное поражение от Карлсена в 10-м туре могло очень сильно расстроить Со. Однако он настолько непонятный и непредсказуемый шахматист, что мало кто точно может предположить, чего от него ждать в Берлине. Пока в турнирной таблице Со идет бок о бок с Карякиным и имеет положительный баланс побед и поражений.

НЕУДАЧИ КАРУАНЫ

Пока соревнования в Голландии — одни из самых неудачных в карьере юного американца Фабиано Каруаны. Он либо не в форме, либо очень круто маскируется. Давно мы не видели его в турнирной таблице на девятом месте. Но это ни о чем не говорит. Мечта Каруаны — матч с Карлсеном, и ради него он готов проиграть хоть десяток коммерческих турниров. Так что его нужно будет сильно опасаться в Берлине.