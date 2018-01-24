Крамник обыграл Матлакова в 10-м туре шахматного турнира в Вейк-ан-Зее
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российский гроссмейстер Владимир Крамник обыграл своего соотечественника Максима Матлакова в партии 10-го тура шахматного турнира в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российский гроссмейстер Владимир Крамник обыграл своего соотечественника Максима Матлакова в партии 10-го тура шахматного турнира в
Крамник играл белыми фигурами. Партия завершилась после 39-го хода. Другой россиянин Сергей Карякин черными разошелся миром с Анишем Гири (Нидерланды), еще один представитель России Петр Свидлер белыми уступил азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову.
Результаты других партий 10-го тура:
Магнус Карлсен (Норвегия) — Уэсли Со (США) — 1−0;.
Гавейн Джонс (Англия) — Вишванатан Ананд (Индия) — 0−1;.
Вэй И (Китай) — Фабиано Каруана (США) — 0,5−0,5;.
Хоу Ифань (Китай) — Башкаран Адхибан (Индия) — 0,5−0,5.
После 10 туров по 7 очков имеют Гири, Карлсен и Мамедьяров. В активе Крамника 6,5 балла, у Карякина — 5,5, у Свидлера — 4,5, у Матлакова — 4.