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00:11 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Витюгов обыграл норвежца Деверо на старте шахматного фестиваля в Гибралтаре

ТАСС, 23 января. Российский гроссмейстер Никита Витюгов одержал победу над норвежцем Максимом Деверо в первом туре шахматного фестиваля, который проходит в Гибралтаре.

Источник: ИТАР-ТАСС

Другой российский шахматист Даниил Дубов уступил англичанину Гэри Квиллану. Александр Мотылев победил испанца Эмилио Мигеля Санчеса Хереса, Григорий Опарин — француза Флавио Переса, Михаил Антипов — американца Илона Шварца, Павел Трегубов — мальтийца Ти Мифсуда, Андрей Есипенко — француженку Нино Майсурадзе, Сергей Григорянц — норвежца Йоханнеса Луангтепа Квислу, Юрий Горячкин — хорвата Марина Босиочича.

Армянин Левон Аронян сыграл вничью с венгеркой Анитой Гарой, индийский гроссмейстер Пентала Харикришна — со своим соотечественником Хемантом Шармой, вьетнамец Ле Куанг Льем — с индийцем Притху Гуптой. Француз Максим Вашье-Лаграв обыграл австрийца Феликса Блобергера, американец Хикаро Накамура — шотландца Алана Тэйта, чех Давид Навара — немца Томаса Петца, украинец Василий Иванчук — норвежца Йонаса Бюля Бьерре, поляк Ян-Кшиштоф Дуда — венгерку Сидонию Вайду, китаец Ван Хао — Алехандро Переса-Гарсию, англичанин Майкл Адамс — шведа Нильса-Густава Ренмана, венгр Рихард Раппорт — норвежца Вегара Коя Гандруда.

Традиционный открытый шахматный турнир проводится в Гибралтаре в 16-й раз. Главный турнир фестиваля в Гибралтаре пройдет по швейцарской системе в 10 туров с 23 января по 1 февраля. Победитель получит 25 тыс. фунтов стерлингов призовых (около $35 тыс.), лучшая в женском зачете — 15 тысяч фунтов.

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