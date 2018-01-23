Крамник сыграл вничью с Мамедьяровым в девятом туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее

Источник: ИТАР-ТАСС

Другой россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с китайцем Вэй И, Петр Свидлер — с американцем Уэсли Со, Максим Матлаков уступил голландцу Анишу Гири.

Норвежец Магнус Карлсен разошелся миром с индийцем Вишванатаном Анандом, англичанин Гавейн Джонс — с китаянкой Хоу Ифань, американец Фабиано Каруана — с индийцем Башкараном Адхибаном.

После девяти туров в турнире в единоличные лидеры вышел Гири, набрав 6,5 очка. Далее идут Мамедьяров, Карлсен (по 6), Со, Крамник (по 5,5), Ананд, Карякин (по 5), Свидлер (4,5), Матлаков, Джонс (по 4), Вэй И, Каруана (по 3,5), Адхибан (2,5), Хоу Ифань (1,5).