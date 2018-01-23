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23 января, источник: ТАСС

Крамник сыграл вничью с Мамедьяровым в девятом туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее

ТАСС, 23 января. Российский гроссмейстер Владимир Крамник сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым в девятом туре шахматного супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.

Источник: ИТАР-ТАСС

Другой россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с китайцем Вэй И, Петр Свидлер — с американцем Уэсли Со, Максим Матлаков уступил голландцу Анишу Гири.

Норвежец Магнус Карлсен разошелся миром с индийцем Вишванатаном Анандом, англичанин Гавейн Джонс — с китаянкой Хоу Ифань, американец Фабиано Каруана — с индийцем Башкараном Адхибаном.

После девяти туров в турнире в единоличные лидеры вышел Гири, набрав 6,5 очка. Далее идут Мамедьяров, Карлсен (по 6), Со, Крамник (по 5,5), Ананд, Карякин (по 5), Свидлер (4,5), Матлаков, Джонс (по 4), Вэй И, Каруана (по 3,5), Адхибан (2,5), Хоу Ифань (1,5).

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Карякин, представлявший тогда Украину.

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