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02:04 (мск), источник: ТАСС

Аронян и Иванчук сыграют на шахматном фестивале в Гибралтаре

ТАСС, 23 января. Традиционный открытый шахматный турнир стартует во вторник в Гибралтаре. Список участников в нынешнем году возглавляют Левон Аронян, Хикару Накамура, Василий Иванчук, Борис Гельфанд и другие сильнейшие гроссмейстеры.

Источник: РИА "Новости"

В Гибралтаре в январе уже в 16-й раз проходит шахматный фестиваль, где в различных соревнованиях встречаются и любители, и профессионалы. В нынешнем году, помимо открытого турнира, вновь пройдут «челленджер» для шахматистов с рейтингом до 2250 пунктов, а также соревнования среди любителей.

Для участия в главном турнире фестиваля организаторы пригласили 12 шахматистов с рейтингом выше 2700 пунктов, включая участника предстоящего в марте в Берлине турнира претендентов на шахматную корону армянина Левона Ароняна. В числе участников также Хикару Накамура из США, российские гроссмейстеры Никита Витюгов и Даниил Дубов, опытнейшие Василий Иванчук из Украины и Борис Гельфанд из Израиля. Накамура победил в Гибралтаре четыре раза, в том числе и на трех предыдущих турнирах.

Из женщин сыграют Костенюк, сестры Музычук и Лагно

Фестиваль в Гибралтаре отличает и участие в турнире женщин наравне с мужчинами, хотя для шахматисток существует отдельный зачет. Женский состав нынешнего турнира также подобрался очень сильным. Среди фаворитов — экс-чемпионки мира россиянка Александра Костенюк и Антуанетта Стефанова из Болгарии, китаянка Цзюй Вэньцзюнь, сестры Анна и Мария Музычук из Украины, члены российской сборной Екатерина Лагно, Александра Горячкина и Валентина Гунина. Год назад в женском зачете сильнейшей стала Цзюй Вэньцзюнь.

Главный турнир фестиваля в Гибралтаре пройдет по швейцарской системе в 10 туров с 23 января по 1 февраля. Победитель получит ?25 тыс. призовых (около $35 тыс.), лучшая в женском зачете — ?15 тыс.

Фестиваль в Гибралтаре вновь пройдет в гостинице «Калета», расположенной на берегу моря Альборан. Гибралтар — заморская территория Великобритании на юге Пиренейского полуострова, оспариваемая Испанией.

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