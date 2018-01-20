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00:58 (мск), источник: ТАСС

Свидлер сыграл вничью с Карлсеном в шестом раунде шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее

ТАСС, 19 января. Российский гроссмейстер Петр Свидлер сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном, который является обладателем шахматной короны, в шестом раунде супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.

Источник: ИТАР-ТАСС

Другой россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с китаянкой Хоу Ифань. Владимир Крамник и англичанин Гавейн Джонс также завершили партию вничью, как и Максим Матлаков и американец Фабиано Каруана.

Азербайджанец Шахрияр Мамедьяров обыграл Башкарана Адхибана из Индии, а американец Уэсли Со — китайца Вэй И. Голландец Аниш Гири сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом.

Мамедьяров единолично лидирует на турнире после шести туров, в его активе 4,5 очка. Далее идут Ананд, Гири, Со (по 4 очка), Карлсен, Крамник (по 3,5), Матлаков, Карякин, Свидлер, Джонс (по 3), Вэй И (2,5), Каруана (2), Адхибан и Хоу Ифань (по 1).

В седьмом раунде Свидлер сыграет с Джонсом, Крамник — с Анандом, Карякин — с Каруаной, Матлаков — с Адхибаном, Карлсен — с Хоу Ифань, Со — с Гири, Мамедьяров — с Вэй И.

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Карякин, представлявший тогда Украину.

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