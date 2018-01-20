Свидлер сыграл вничью с Карлсеном в шестом раунде шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее

Источник: ИТАР-ТАСС

Другой россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с китаянкой Хоу Ифань. Владимир Крамник и англичанин Гавейн Джонс также завершили партию вничью, как и Максим Матлаков и американец Фабиано Каруана.

Азербайджанец Шахрияр Мамедьяров обыграл Башкарана Адхибана из Индии, а американец Уэсли Со — китайца Вэй И. Голландец Аниш Гири сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом.

Мамедьяров единолично лидирует на турнире после шести туров, в его активе 4,5 очка. Далее идут Ананд, Гири, Со (по 4 очка), Карлсен, Крамник (по 3,5), Матлаков, Карякин, Свидлер, Джонс (по 3), Вэй И (2,5), Каруана (2), Адхибан и Хоу Ифань (по 1).

В седьмом раунде Свидлер сыграет с Джонсом, Крамник — с Анандом, Карякин — с Каруаной, Матлаков — с Адхибаном, Карлсен — с Хоу Ифань, Со — с Гири, Мамедьяров — с Вэй И.