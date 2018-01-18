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18 января, источник: ТАСС

Филатов подал документы на участие в выборах президента РШФ

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах главы организации, которые состоятся 3 февраля 2018 года. Об этом он сообщил ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг Филатов подал все необходимые для этого документы. О своих намерениях баллотироваться на новый срок он объявил ТАСС в конце 2017 года.

«На данный момент ко мне обратились 21 регион из 32 с просьбой представлять их и продолжить свою работу, — сказал Филатов. — Это честь для меня, и я горжусь таким сильным доверием. Цифры говорят о том, что пока что мы все делаем правильно».

Ранее о своем выдвижении объявил Кирсан Илюмжинов. Кроме того, в понедельник было объявлено, что кандидатами в президенты организации зарегистрированы пять человек — чемпион СССР по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуард Субоч, член наблюдательного совета РШФ от Ингушетии Заурбек Мальсагов, ведущий научный сотрудник института экономики РАН Иван Стариков, президент шахматных федераций Ростовской и Московской областей Сергей Нестеров и вице-президент РШФ Андрей Селиванов.

По словам Филатова, он не опасается конкуренции со стороны Илюмжинова. «Прекрасно, что есть такие кандидаты. Это говорит о внимании, которое приковывают шахматы в России», — отметил он.

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