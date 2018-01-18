Филатов подал документы на участие в выборах президента РШФ

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг Филатов подал все необходимые для этого документы. О своих намерениях баллотироваться на новый срок он объявил ТАСС в конце 2017 года.

«На данный момент ко мне обратились 21 регион из 32 с просьбой представлять их и продолжить свою работу, — сказал Филатов. — Это честь для меня, и я горжусь таким сильным доверием. Цифры говорят о том, что пока что мы все делаем правильно».

Ранее о своем выдвижении объявил Кирсан Илюмжинов. Кроме того, в понедельник было объявлено, что кандидатами в президенты организации зарегистрированы пять человек — чемпион СССР по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуард Субоч, член наблюдательного совета РШФ от Ингушетии Заурбек Мальсагов, ведущий научный сотрудник института экономики РАН Иван Стариков, президент шахматных федераций Ростовской и Московской областей Сергей Нестеров и вице-президент РШФ Андрей Селиванов.