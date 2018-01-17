Крамник сыграл вничью с Карлсеном на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россиянин Владимир Крамник и норвежец Магнус Карлсен разошлись миром в поединке пятого тура на шахматном турнире в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россиянин Владимир Крамник и норвежец Магнус Карлсен разошлись миром в поединке пятого тура на шахматном турнире в
Партия, состоявшаяся в среду, завершилась на 63-м ходу. Крамник играл черными фигурами.
В еще одном поединке вничью сыграли два российских гроссмейстера — Максим Матлаков и Сергей Карякин. Другой представитель России Петер Свидлер белыми нанес поражение китайской шахматистке Хоу Ифань.
Результаты остальных матчей тура:
Вишванатан Ананд (Индия) — Вэй И (Китай) — 0,5−0,5,
Гавейн Джонс (Англия) — Аниш Гири (Нидерланды) — 0,5−0,5,
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Фабиано Каруана (США) — 1−0,
Уэсли Со (США) — Башкаран Адхибан (Индия) — 1−0.
После пяти туров в лидерах идут Гири, Ананд и Мамедьяров, набравшие по 3,5 очка.
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